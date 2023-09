Steam Deck : une version améliorée pour bientôt ?

Avec le Steam Deck, Valve a frappé fort. Son ordinateur portable a la forme d'une console similaire à la Nintendo Switch mais peut faire tourner la plupart des jeux de Steam, de quoi ravir les joueurs qui bougent souvent ou à petit budget, le Steam Deck étant bien moins cher qu'un vrai PC.

Depuis, les concurrents ont dégainé leurs alternatives, avec la ROG Ally d'ASUS, depuis déclinée dans une version moins chère mais moins puissante, tandis que Lenovo lancera prochainement le Legion Go. Valve, de son côté, met en avant le reconditionné pour acheter un Steam Deck moins cher. Mais le constructeur planche-t-il sur un Steam Deck 2 plus puissant ? Pierre-Loup Griffais, concepteur de la console portable chez Valve, s'est entretenu récemment avec The Verge à ce sujet :

Il est important pour nous que le Deck offre un objectif de performance fixe aux développeurs et que le message adressé aux clients soit simple, et qui soit que chaque Deck peut jouer aux mêmes jeux. En tant que tel, modifier le niveau de performance n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère, et nous souhaitons le faire uniquement lorsqu’une augmentation suffisamment significative est possible. Nous ne voulons pas non plus que des performances accrues aient un coût important en termes d’efficacité énergétique et de durée de vie de la batterie. Je ne prévois pas qu’un tel bond soit possible dans les prochaines années, mais nous suivons toujours de près les innovations en matière d’architectures et de processus de fabrication pour voir où les choses vont.