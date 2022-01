Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, les 4 démons, un mariage et une promesse dans une ultime bande-annonce

Pour les 35 ans de la licence Final Fantasy, c'est un étonnant spin-off nous replongeant dans l'univers du premier épisode que nous concoctent Square Enix et Team Ninja. Marquant, il le sera sans doute à plus d'un titre, il n'y a qu'à voir les surprenantes répliques du protagoniste Jack Garland dans la deuxième démo, ce dernier étant apparemment fan de nu metal et accro à son smartphone, même plongé dans cet univers à tendance médiéval. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin a beau n'être attendu que le 18 mars, c'est déjà son « Final Trailer » qui vient d'être diffusé aux aurores dans l'Archipel, une habitude de l'éditeur. Et tout comme le jeu, il a de quoi nous étonner.

Bande-annonce en anglais

Sans surprise, toute l'équipe y est présente, à savoir Jack, Ash, Jed, Neon et donc Sophia, la dernière à avoir été introduite, mais aussi les quatre démons servant Chaos dans Final Fantasy, ou Four Fiends si vous préférez. Nous avions déjà vu Tiamat et ce sont donc Liche, Kraken et Marilith que nous devrons également combattre et dont les designs ont été bien revisités. Le roi des elfes noirs Astos tient lui une place prédominante dans les séquences montrées, en lien avec une promesse, et nous assistons également au mariage entre Jack et la princesse Sarah ! Vous noterez que ce dernier ne peut s'empêcher d'avoir son smartphone en main même durant la cérémonie, un rebelle en toute circonstance.

Et histoire de toujours plus nous faire comprendre que le jeu fera les choses à sa manière, la fin de la bande-annonce a droit en fond sonore à My Way de Frank Sinatra, alors que Jack est le centre de l'attention de ses camarades d'aventure et qu'un sort funeste semble lui tendre les bras. Est-ce la chanson qu'il écoute ?

Bande-annonce en japonais

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (EGS), vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 66,90 €.

