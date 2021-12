Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, la 5e membre de l'équipe Sophia présentée avec le plein de nouveaux détails, un live prévu ce samedi

Depuis l'annonce de sa date de sortie à l'occasion du TGS 2021, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin s'est montré à plusieurs reprises pour détailler ses personnages et son univers, et ce encore cette semaine. Nous allons donc dans les lignes suivantes résumer tout ce qu'il faut savoir à propos de cet Action-RPG inspiré des Souls et Nioh. Mais avant de voir cela, sachez qu'un live va avoir lieu ce samedi 18 décembre à 11h00, qui célèbrera l'anniversaire du premier Final Fantasy sorti en ce même jour en 1987 et dont le jeu est un spin-off. Square Enix nous promet de lever le voile sur la connexion entre les deux titres et de partager de nouvelles informations. Tetsuya Nomura sera présent (sans doute pas face caméra comme à son habitude), ainsi que Daisuke Inoue, Masashi Fujiwara, Yoshinori Kitase du côté de l'éditeur, mais aussi Hatsune Matsushima en tant qu'animateur et Kasumi Ashizawa qui double l'un des personnages du jeu. Vous pourrez suivre cela ci-dessous.

Pour commencer, l'équipe de personnages principaux s'agrandit à nouveau. Après Neon, c'est donc Sophia qui rejoint Jack, Ash et Jed. Nous l'avions déjà vue dans le dernier trailer et sur l'une des illustrations principales, ce n'est donc pas vraiment une surprise. Bien d'autres personnages ont été présentés, des alliés sauf dans le cas de Tiamat, et sans doute Bikke et Astos si l'histoire de Final Fantasy se répète. Nous retrouvons notamment la cour de Cornélia avec la princesse Sarah qui jouera le thème Prélude au luth et son père le roi qui va révéler à nos protagonistes la prophétie de Lukahn au sujet des Guerriers de la Lumière.

Jack (Mocean Melvin en anglais / Kenjiro Tsuda en japonais) « Tout ce qui m'importe, c'est de voir Chaos mort. J'en ai besoin. Ce n'est pas un espoir ou un rêve. C'est comme une faim. Une soif. » Il sent un sens aigu du devoir de vaincre le Chaos. Sans hésiter à tuer les monstres qui se dressent sur son chemin, il les pulvérise sans pitié. Ash (Mark Neely en anglais / Atsushi Miyauchi en japonais) « Mieux que bien. Seul Jack peut se battre comme ça. » Le roc de l'équipe, soutenant les membres avec sa nature calme et sereine. Il reconnaît les grandes capacités de combat de Jack et lui fait confiance. Jed (Alejandro Saab en anglais / Yusuke Suda en japonais) « C'est un soulagement d'oublier. C'étaient tes mots, Jack. » Il a une personnalité insouciante, mais est tout aussi capable qu'Ash. Il admire Jack et ses pouvoirs. Neon (Alejandra Reynoso en anglais / Kana Okazaki en japonais) « Je compte et nous sommes quatre. » Bien que la plus jeune, elle a le même niveau de capacité que ses camarades à se battre au milieu de violentes batailles. Insistant sur le fait que Chaos n'existe pas, il y a des moments où elle et Jack se disputent. Sophia (Laura Post en anglais / Mayumi Asano en japonais) « Je suis déjà venue ici, je le sais. Et probablement plus d'une fois... » Une guerrière qui se joint à Jack et ses amis dans leur aventure, mue par la même conviction inébranlable : ils doivent à tout prix vaincre Chaos. Astos (Todd Hamberkorn en anglais / Yōji Ueda en japonais) « Tu ne manques pas d'air, mais c'est une bonne chose. Mieux vaut quelqu'un de grossier comme toi pour façonner notre avenir. » Roi des elfes noirs, Astos a installé sa cour au Fort Ouest. L'on raconte qu'il sait où se trouvent les cristaux. Malgré sa beauté certaine, il exsude un air de pestilence. Il semble être au courant pour Jack et ses compagnons. Tiamat « Vous êtes parvenus jusqu'ici, mais votre funeste destin vous attend. » Le Démon du vent. Utilise ses longs cous et sa queue pour attaquer directement, ainsi que Lames de vent et Tourbillon, des attaques élémentaires de vent. Macroexplosion est une attaque particulièrement puissante au cours de laquelle le souffle de Tiamat émane de ses nombreuses bouches. Capitaine pirate Bikke (Jake Eberle en anglais / Kōsuke Gotō en japonais) « C'est inconvenant de ne pas rire des blagues d'un pirate, vous savez. » Un capitaine pirate qui règne sur la ville de Pravoka, comme un gouverneur. Son arme de prédilection est la hache à deux mains, qu'il manie frénétiquement. Depuis que les ténèbres se sont abattues sur les mers, la piraterie n'est plus ce qu'elle était. Les navires qu'il attaquait auparavant, leurs cales remplies des trésors qu'il leur volait, ne s'y aventurent plus. Roi de Cornélia (Fred Tatasciore en anglais / Mugihito en japonais) « Délivrez notre monde des ténèbres du chaos. » Le souverain de Cornélia. Le roi voit quelque chose d'extraordinaire en Jack et en son désir ardent d'arrêter Chaos. Tous ses espoirs reposent sur lui. Chancelier Lagon (Tom Taylorson en anglais / Akio Hirose en japonais) « Ainsi commença leur quête. » Un chancelier avisé qui cherche sans relâche les personnes décrites par la prophétie de Lukahn . Il décide de transcrire les aventures de Jack et de ses camarades pour la postérité. Reine Jeanne (Mary Elizabeth McGlynn en anglais / Miyuki Ichijou en japonais) « Quel air effrayant vous avez ! C'est certainement nécessaire au combat. » La mère de Sarah et Mia. Calme et terre à terre, elle fait toujours passer ses filles et le peuple de Cornélia en premier. Mia (Isabella Crovetti en anglais / Natsuki Inaba en japonais) « Braves guerriers, puissiez-vous venir en aide au peuple de Cornélia. » Tout comme sa grande sœur, Sarah, Mia se préoccupe énormément du sort des habitants de Cornélia et n'a pas peur de tenir tête au chancelier. Princesse Sarah (Cherami Leigh en anglais / Yume Miyamoto en japonais) « Que la bénédiction du cristal soit toujours avec vous. » La princesse héritière de Cornelia. Figure amicale populaire parmi les citoyens de Cornelia, elle interagit également avec eux incognito, par exemple lorsqu'elle joue de son luth.

Divers lieux auxquels nous aurons accès ont aussi été introduits, en plus de ceux déjà arpentés dans les deux démos. Forcément, certains noms ont de quoi rappeler des souvenirs, mais c'est tout en 3D et à une échelle inédite que nous les redécouvrirons.

Sanctuaire de Chaos Il est dit qu'un sanctuaire n'existait pas à l'origine à cet endroit. Peut-être qu'à un moment donné, dans un futur lointain où personne ne pouvait intervenir, s'est produit un incident qui a déclenché la création de ce sanctuaire... Côte illusoire Il est dit que dans ce pays existe un matériau qui peut provoquer des distorsions dans le monde. En contrôlant artificiellement le temps et en ajoutant une distorsion qui n'existait pas à l'origine par des causes naturelles, l'obscurité est créée. Pravoka Après avoir emprunté le pont du nord en direction du continent, vous arriverez à Pravoka, une ville portuaire. Ses habitants cherchent des cristaux avec l'aide du roi de Cornélia. Port maritime de Pravoka Après avoir traversé les grottes, vous découvrez un bateau pirate amarré dans le port maritime de Pravoka. Le Fort Ouest Un château ancien portant les douloureuses cicatrices de la guerre. Ce lieu est intimement lié à un certain souverain ; un despote rusé et sournois qui a repoussé les limites de la tyrannie. Vous devrez éviter la pluie de flèches géantes qui viendra s'abattre sur Jack et ses compagnons afin d'avancer dans la forteresse. Mirage de cristal Une magnifique tour translucide qui s'élève au-delà des cimes des arbres au plus profond de la forêt. Elle abrite de nombreux mécanismes réagissant à la magie, et atteindre les niveaux les plus élevés ne sera pas une mince affaire. La Forteresse volante Comme son nom l'indique, ce château flotte dans le ciel. La forteresse abrite de nombreux vestiges d'une civilisation avancée, y compris de véritables merveilles mécaniques. Le cristal de vent se trouverait dans le sanctuaire le plus secret de la forteresse.

Enfin, c'est le système de combat qui a eu droit à quelques rappels. Nous pouvons donc nous équiper de deux jobs à la fois et alterner entre eux à notre guise en plein combat, avec des classes de base comme Gladiateur, Mage et Pugiliste liées à un type d'arme bien précis, et des classes supérieures se débloquant en maîtrisant les autres. L'éditeur suggère même qu'il y en a d'autres encore plus avancées à découvrir. Les ennemis disposent eux d'une jauge de rupture à vider, les transformant alors en cristal ce qui permet d'effectuer un coup de grâce, l'explosion d'âme. Jack en possède également une, se vidant en parant avec la garde ou en utilisant l'Égide spirituelle. Cette dernière permet d'utiliser les compétences violettes des ennemis contre eux sans utiliser de PM, pouvant être restaurés tout comme nos PV auprès de Cubes. En revanche, dans les donjons, les utiliser fait ressusciter les ennemis... Des visuels de tout ce dont nous avons parlé ci-dessus sont à retrouver en page suivante.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sortira le 18 mars 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (EGS), vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 66,90 €.

