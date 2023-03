Street Fighter 6 : une 8e commentatrice venue du Japon annoncée en vidéo, avec la fonctionnalité Rally Support

Cela fait maintenant deux semaines que l'ensemble des 18 combattants du roster de base de Street Fighter 6 est passé devant les caméras pour nous montrer leurs offensives, Zangief, Cammy et Lily étant venus fermer la marche. Pour autant, Capcom a encore quelques cartes dans sa manche et nous l'a prouvé ce jeudi soir durant son Spotlight, où nous n'attendions pas spécialement des nouvelles du jeu.

Ainsi, et jusqu'alors, pas moins de sept personnalités avaient été annoncées en tant que commentateurs en temps réel et c'est donc une huitième qui les a rejoints et clos ce casting des plus hétéroclites. Jeremy « Vicious » Lopez, Ryutaro « Aru » Noda, Steve « TastySteve » Scott et Kosuke Hiraiwa seront donc là pour la partie technique, tandis que James « jchensor » Chen, S.E.Demon Kakka et Thea Trinidad (Zelina Vega) mettront l'ambiance et sont donc rejoints par Hikaru Takahashi, une actrice japonaise à la voix légère. Vous pourrez tout comprendre de ce qu'ils disent grâce à un sous-titrage en 13 langues, dont le français, même si vous serez sans doute bien plus occupés à suivre les mouvements de votre adversaire. Par ailleurs, l'éditeur a aussi dévoilé le Rally Support, une fonctionnalité associée aux commentateurs faisant qu'ils nous encourageront selon certains paramètres, faisant monter la sauce lorsque la tension sera à son paroxysme en fin de match.

Street Fighter 6 est pour rappel attendu le 2 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam). Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.