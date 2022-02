Street Fighter 6 : le logo vient d'une banque d'images d'Adobe et il coûte 60 euros

Après un compte à rebours qui a fait couler beaucoup d'encre, Capcom a dévoilé hier matin Street Fighter 6, nouveau jeu de combat de sa célèbre franchise. Les informations sont maigres, nous n'avons eu droit qu'à un teaser opposant Ryu à Luke, mais un élément fait déjà parler de lui : le logo du jeu.

Eh oui, adieu la police d'écriture dynamique et les couleurs vives jaune et rouge, place à un logo très sobre ne mentionnant que les initiales du jeu, SF, et le chiffre 6. Un logo qui passe mal auprès des fans, et il semblerait que Capcom ne se soit pas trop foulé pour le trouver : il vient d'Adobe Stock, une banque d'images en ligne, et ne coûte que 63,99 €. Le studio japonais l'a légèrement modifié et a rajouté de petits effets, mais c'est bien le même, de quoi faire grincer des dents les fans. Et comme il s'agit d'un logo basique et très abordable, il est déjà présent ailleurs, notamment pour la SF Connexion de Colmar, un salon dédié à la science-fiction...

Même si ce logo a de quoi déplaire, il faudra faire avec. Les joueurs attendent surtout d'avoir le jeu en main pour savoir s'il est le digne successeur de la licence. Street Fighter 6 est attendu en 2022, sans plus de précisions, vous pouvez retrouver Street Fighter V: Champion Edition à 26,99 € chez Gamesplanet.