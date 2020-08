Street Fighter V: Champion Edition, à vous de voter pour les prochaines tenues avec le Costume Design Contest

Street Fighter V n'en a pas tout à fait fini avec sa communauté : dans le cadre de sa Saison V, la dernière, il ajoutera 5 personnages à son roster d'ici la fin de l'année 2021. Capcom va continuer à faire vivre son jeu de combat jusque là avec des mises à jour de gameplay et des costumes à gogo. L'un d'entre eux aura la particularité d'être choisi par la communauté dans le cadre d'un Costume Design Contest.

Les participants ont eu plusieurs semaines pour dessiner une tenue originale pour le personnage de leur choix, et les développeurs en ont retenu 12 qui sont désormais soumises aux votes des joueurs. Les adeptes de Street Fighter V sont invités à élire leurs favoris en mettant un like directement sur Twitter, et les deux les plus appréciées seront créées et proposées en DLC cet hiver. Pour le moment, le costume de Sakura par Richard Suwono et celui de Juri par JnXC sont devant, mais les choses ont encore le temps de changer d'ici la fin des votes, le 31 août.

Pour un aperçu des créations, rendez-vous en page suivante ! En attendant la future extension, Street Fighter V: Champion Edition est disponible pour 29,99 € à la Fnac.

