Street Fighter V : de jolies skins roses pour soutenir la recherche contre le cancer du sein

Street Fighter V et les skins chères à la pelle, c'est une histoire qui dure depuis le lancement. Mais pour une fois, les sous que vous allez dépenser pour acheter une tenue numérique vont servir à autre chose que remplir les poches de Capcom. L'éditeur vient d'annoncer un partenariat avec la Fondation BCRF pour lui reverser les bénéfices de la vente de costumes inédits à la recherche contre le cancer du sein.

L'initiative Octobre Rose met en effet en lumière chaque année les dangers de ce mal qui est à l'origine du plus grand nombre de décès liés au cancer chez les femmes, environ 685 000 par an. Les avancées scientifiques (notamment grâce aux dons effectués lors de l'opération) et la sensibilisation au dépistage ont cependant permis de faire baisser les chiffres de 40 % depuis la création de la Breast Cancer Research Foundation, preuve que le progrès est possible.

C'est donc dans la continuité de ce mouvement que Capcom nous invite à acheter des skins de Chun-Li et Ryu, roses forcément, entre le 12 octobre et le 12 novembre, pour soutenir la cause. Les objets cosmétiques peuvent être achetés individuellement ou ensemble. L'éditeur dévoilera le montant total des bénéfices reversés au terme de la campagne, mais assure d'ores et déjà un don minimum garanti de 25 000 $.

« Cette année, le cancer du sein est devenu le plus fréquent dans le monde, affectant 2,3 millions de personnes », a déclaré Myra Biblowit, présidente et directrice générale de la BCRF. « Le besoin de traitements plus efficaces n'a jamais été aussi grand. Nous sommes reconnaissants de l'opportunité qui nous est offerte de mettre en lumière ce besoin crucial grâce à la large audience de Capcom. Grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure d'avoir un impact direct et tangible sur l'évolution de la science qui sauve des vies - ensemble. »

