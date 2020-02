Sword Art Online: Alicization Lycoris, la dernière bande-annonce étendue avec de nombreuses scènes inédites

Le week-end dernier, Bandai Namco a partagé une bande-annonce de Sword Art Online: Alicization Lycoris, le prochain jeu de rôle de la saga à paraître sur consoles et PC. Nous savions alors qu'un livestream aurait lieu ce mercredi et il nous a réservé quelques petites surprises.

En plus d'une bande-annonce pour le deuxième cour de l'anime War of Underworld attendu au printemps, c'est une version étendue du précédent trailer qui a été diffusée pour le jeu. Le live a au passage rappelé que le scénario retracera bien les aventures de Kirito dans l'Underworld jusqu'à la défaite de Quinella, mais que la suite bifurquera et sera une histoire originale propre au jeu. Le personnage original de Medina Orthinanos (Miho Okasaki) ne sera pas étranger à ces changements, comme nous pouvons le constater dans cette vidéo du jour où elle combat aux côtés de Kirito et Eugeo avant même qu'ils quittent le village de Rulid.

Les achats d'équipements sur les étals de Central Capital, un système d'affinité lors des dialogues et des passages d'exploration inédits à travers les décors de ce monde virtuel sont aussi au programme des ajouts de cette vidéo. Enfin, s'il y avait besoin d'un rappel concernant les personnages jouables qui pourront composer notre équipe, sachez qu'en plus de Kirito, Alice, Eugeo et Medina, sont pour le moment confirmés Asuna, Eldrie, Fanatio, Deusolbert, Bercouli, Ronie, Tiese, Selka, Linel et Frizel. Cardinal est aussi montrée, sa présence dans l'intrigue étant évidente, reste à voir si elle pourra nous accompagner. Les scènes inédites sont nombreuses et ont de quoi intriguer, notamment sur l'identité de certains personnages.

Nous aurons peut-être la réponse d'ici la sortie de Sword Art Online: Alicization Lycoris le 22 mai sur PS4, Xbox One et PC.

