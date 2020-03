Sword Art Online: Alicization Lycoris, trailer et personnages inédits, Arts sacrés, contenu post-lancement et microtransactions, le plein d'infos !

Comme en février, un livestream dédié à Sword Art Online: Alicization Lycoris a été tenu hier, à retrouver en intégralité en fin d'article, de quoi gâter les fans en plus de la nouvelle bande-annonce pour l'ultime saison de l'anime War of Underworld. Bandai Namco y a donc aussi été de son trailer sur fond de la chanson thème Scar/let de ReoNa, où Medina Orthinanos est au cœur des débats, ainsi que plusieurs nouveaux personnages introduits à cette occasion.

Deux passages de gameplay ont été joués en direct lors du live. Pour le premier, c'est la très calme chanteuse ReoNa qui était à la manette pour une visite du village de Rulid et ses alentours, entre 12:00 et 19:45, avec de l'exploration montrant les bases de tout bon RPG (et quelques bugs de collision de PNJ ne sachant pas où aller) ainsi qu'un aperçu de la carte. Le deuxième met en scène des combats entre 21:45 et 31:25, avec le producteur Yusuke Futami à la manette, pour un aperçu des capacités de Fanatio et Sortiliena Serlut, cette dernière étant donc jouable.

Mais le plus intéressant reste tout de même l'annonce des nouveaux personnages, Renly Synthesis Twenty-Seven (doublé par Mutsumi Tamura), Sheyta Synthesis Twelve (doublée par Scheta) et Hassilian (doublé par Jun Fukuyama). Renly est ainsi décrit comme un excellent épéiste maniant l'Objet Divin Ailes Jumelles, apparaissant brièvement dans l'anime. Autre Chevalier Intègre que les spectateurs ont déjà pu apercevoir, la silencieuse Sheyta (ou Scheta selon la traduction) manie l'Objet Divin Épée noire Lily, capable de tout trancher. Enfin, Hassilian a lui été créé pour les besoins du jeu, entretenant des liens avec l'Église de l'Axiome et se disant capable de faire revivre l'Administrateur...

Et justement, le pan inédit de scénario du jeu tournera autour de la résurrection de Quinella. Il fera apparaître l'Impératrice de l'Empire du Nord de Norlangarth, Kayode Norlangarth, qui était donc la mystérieuse femme aperçue dans la précédente bande-annonce, ainsi que la race des Titans et un mystérieux chevalier noir.

Côté gameplay, nous pourrons utiliser les Arts sacrés, répartis en huit types distincts : Thermal, Aerial, Aqueous, Cryogenic, Metallic, Crystalline, Luminous et Umbral. Ils ne réduiront pas la quantité de SP lors de leur utilisation et chaque élément disposera de plusieurs niveaux d'amélioration. Enfin, lors des passages en ville, il sera possible de sortir avec les membres de l'équipe, leur tenir la main et même les porter à l'instar de l'exemple donné avec Kirito et Asuna.

Mais ce n'est pas tout, car les plans de l'éditeur pour faire vivre le jeu au-delà de son lancement ont été dévoilés, avec du contenu gratuit d'un côté et payant de l'autre. Tous les joueurs pourront profiter d'ajouts tels que des Raids mensuels, des quêtes journalières, de nouveaux systèmes de jeu et des CUBES. Ces missions quotidiennes prendront des formes variées (tuer des ennemis, exécuter un certain nombre d'attaques avec tel personnage...) et disposeront de plusieurs difficultés, de quoi nous occuper quelques minutes ou plusieurs heures. En les achevant, nous obtiendrons des tickets CUBE.

Derrière ce terme se cache un mot que les éditeurs préfèrent bannir de leur vocabulaire marketing désormais, à savoir lootboxe ! Eh oui, ces items contiendront au hasard des costumes, skins d'armes, accessoires, emotes et autres éléments cosmétiques présents dans tous les game as a service. Et comme il fallait s'y attendre après cette explication, tout ce contenu pourra également être acheté avec des Pièces SAO, la monnaie premium du jeu, qui servira uniquement à ça. Oui, pas d'achat de lootboxes / CUBES avec, sans doute histoire d'éviter tout problème avec la loi, mais cela reste des microtransactions... Des packs seront disponibles à l'achat dans une boutique dédiée, allant de 100 Pièces SAO pour 100 ¥ (environ 0,85 €) à 2 100 Pièces SAO pour 1 500 ¥ (environ 12,68 €). D'ailleurs, les premiers acheteurs recevront 200 Pièces SAO en plus des costumes déjà annoncés, histoire de faire mettre un doigt dans l'engrenage.

Concernant les Raids, ils prendront la forme d'une série de quêtes intitulée Ancient Apôtre, implémentées via des mises à jour et permettant de combattre des boss inédits, pouvant être affrontés seul ou en multijoueur. L'équilibrage du jeu sera aussi effectué de cette manière. Par ailleurs, un Premium Pass payant ajoutera un scénario en deux parties dont le volume a été vanté comme conséquent avec environ 200 000 kanjis sans compter le contenu annexe. Pour vous faire une idée, il devrait représenter la moitié de l'intrigue principale du jeu de base. Et ce ne sera évidemment pas le seul ajout de ce Season Pass inclus dans l'édition Deluxe japonaise. Pour finir, les membres du βeater's cafe recevront un costume original en cadeau, à faire porter à Medina.

Avec tous ces nouveaux détails, attendez-vous toujours Sword Art Online: Alicization Lycoris, dont le lancement est prévu pour le 22 mai sur PS4, Xbox One et PC ?