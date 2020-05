System Shock : une nouvelle démo du remake disponible sur PC

De la patience, les fans de la franchise System Shock en ont. La franchise n'a pas eu de nouvel opus depuis les années 90, et pourtant, Nightdive Studios possède désormais les droits et planche sur un remake du premier volet, tandis qu'OtherSide Entertainment s'est un temps penché sur le développement de System Shock 3, avant de refiler le boulot à Tencent.

Le développement du remake n'est pas mieux loti, Nightdive a dû changer de moteur de jeu en route, obligeant le studio à grandement retarder ses plans. Mais les choses avancent, doucement, mais sûrement, et le développeur vient de publier une nouvelle démo de System Shock, tournant cette fois sous l'Unreal Engine 4. Elle est à découvrir sur Steam ou GOG.COM, ou sur Twitch, Nightdive Studios jouant actuellement à la démo.

Concernant la version finale de System Shock, ce n'est pas pour tout de suite, le titre est attendu dans le courant de l'année, sans plus de précisions, sur PC, mais aussi sur PlayStation 4 et Xbox One.