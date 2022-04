Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un premier carnet des développeurs dévoilé

Dotemu et Tribute Games sortiront cette année Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un beat'em all rétro avec les célèbres Tortues Ninja. En attendant de mettre les mains sur ce titre, attendu sur ordinateurs et consoles, les studios partagent un premier carnet des développeurs.

Jean-François Major, cofondateur de Tribute Games, discute ainsi avec Cyrille Imbert, CEO de Dotemu, de leur passion pour les titres rétro d'arcade et de la franchise Teenage Mutant Ninja Turtles, qu'ils rêvaient d'adapter en jeu vidéo depuis de longues années. Jean-François Major commente :

Contribuer à un univers aussi légendaire que Teenage Mutant Ninja Turtles est une opportunité incroyable à tous les niveaux, mais même après avoir bouclé un projet TMNT il y a des années, j’ai toujours gardé l’espoir de créer une expérience se déroulant à l’époque qui m’a tant émerveillé étant enfant. Nous avons finalement trouvé un partenaire qui partage la passion de Tribute Games pour les tortues ninjas. Avoir l’opportunité de poursuivre l’héritage des beat’em all classiques TMNT avec lesquels les fans du monde entier ont grandi est surréaliste.

Cyrille Imbert rajoute :

La réputation que nous avons construite grâce à nos partenaires exceptionnels, sur la modernisation de grands classiques comme Streets of Rage 4, a été cruciale pour commencer ce voyage avec Nickelodeon et Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Tribute Games partage clairement notre passion pour l’univers de TMNT. Leur grande compréhension de l’essence même du beat’em all et leur dévotion sans faille en font l’équipe parfaite pour garantir que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est bien l’évolution que les fans d’action méritent.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge n'a toujours pas de date de sortie précise, mais il est attendu dans le courant de l'année 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous aimez les beat'em all rétro, vous pouvez retrouver Streets of Rage 4 à 24,99 € sur GOG.com.

