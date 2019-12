Teslasuit Glove : un gant pour imiter le toucher en VR

Teslasuit s'est fait connaître avec une combinaison avec retour haptique, servant à ressentir certains effets dans diverses applications. Un dispositif haute technologie pas vraiment conçu pour le grand public, mais le constructeur vient de présenter en cette fin d'année un nouvel appareil, le Teslasuit Glove.

Ce gant n'est pas forcément pensé pour les jeux en réalité virtuelle, mais il en a le potentiel, il embarque en effet un paquet de capteurs pour reproduire à la perfection la main dans le jeu, chose vers quoi tendaient déjà les Knuckles de Valve. Mais Teslasuit pousse la technologie encore plus loin avec des capteurs sur chaque doigt, et surtout un retour de force réaliste et des capteurs biométrique et cardiaque pour mesurer le pouls et le taux de stress de l'utilisateur.

S'il est facile d'imaginer un tas de nouvelles fonctionnalités dans les jeux vidéo en réalité virtuelle avec le Teslasuit Glove, le constructeur a surtout imaginé son gant pour être utilisé dans les systèmes de contrôles robotiques et dans la rééducation médicale. Nous ne sommes pas prêts de jouer à Half-Life: Alyx avec ce nouvel accessoire.