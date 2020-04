The Coma 2: Vicious Sisters, un mois de sortie sur PS4 et Switch pour le jeu d'horreur narratif

C'est en 2018 que Headup Games et Devespresso Games dévoilaient The Coma 2: Vicious Sisters, suite de leur jeu d'horreur narratif en 2D qui nous emmène encore une fois dans une école hantée, alors que l'héroïne est ici poursuivie par une professeur tueuse. Le titre a eu droit à une bande-annonce l'été dernier et est disponible sur PC depuis novembre 2019.

Mais les studios avaient dès le départ annoncé des versions consoles de The Coma 2: Vicious Sisters, elles n'ont pas été oubliées. Du moins, pas toutes, car Headup Games annonce aujourd'hui que le titre débarquera sur PlayStation 4 et Nintendo Switch dans le courant du mois de mai 2020, l'attente ne devrait plus être très longue. Concernant la version Xbox One, pas de nouvelles, mais le site officiel des développeurs la mentionne toujours, tout espoir n'est pas perdu.

En attendant de retrouver The Coma 2: Vicious Sisters sur ces deux nouvelles plateformes, vous pouvez consulter ci-dessus une sympathique bande-annonce horrifique en live-action partagée l'année dernière.