The Crew 2 : les Hobbies et la mise à jour 1.6.1 disponibles, les nouvelles Touring Bikes en vidéo

Dans la continuité de la mise à jour Inner Drive, The Crew 2 accueille aujourd'hui les Hobbies. Cette fonctionnalité est synonyme de contenu inédit à tire-larigot pour les joueurs, avec 300 défis répartis à travers trois occupations principales : le Collectionneur, l'Explorateur et le Pilote, présenté maintenant avec une bande-annonce.

Les activités de ce dernier tourneront autour des nouvelles Touring Bikes, des motos de compétition comme la BMW S1000RR 2015, la Ducati Panigale R 2015 ou la KTM 1190 RC8 R Track 2015. Avec ce Hobby comme pour les deux autres, le but sera de compléter des actions pour récupérer des étoiles et obtenir ces récompenses. Les objectifs sont classés en deux catégorie, Hebdomadaire et Total, les premiers étant limités au contraire des autres.

L'arrivée des Hobbies s'accompagne d'un patch 1.6.1 lourd d'environ 20 Go sur PC, PS4 et Xbox One, dont vous pouvez découvrir le changelog en page suivante.