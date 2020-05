The Crew 2 : la mise à jour des Hobbies dévoilée avec des Harley-Davidson et des Lamborghini

The Crew 2 est encore actif, et nous propose en ce moment de profiter des missions de l'extension gratuite Inner Drive. Ivory Tower nous avait cependant promis une fonctionnalité mystérieuse pour la suite, appelée Hobbies.

Elle a été présentée cette semaine avec pour le moment deux vidéos qui nous en disent plus sur ce en quoi elle consiste. Les Hobbies nous inviteront à compléter 300 nouveaux défis, à raison de 100 par chemin à suivre, avec leur lot de récompenses à la clé. En tant que Collectionneur, nous aurons l'occasion de débloquer 20 pare-chocs avant, 5 pneus et 9 Lamborghini, une tenue et un underglow exclusifs, ou encore une Plymouth Road Runner 1970.

En tant qu'Explorateur, nous pourrons partir en road trip sur la Route 66 en Harley Davidson pour visiter le Mont Rushmore et le Golden Gate, découvrir des endroits secrets, et là encore débloquer une tenue et un underglow exclusifs, ainsi qu'un Hummer HX Concept 2008.



La troisième voie n'a pas encore été révélée à cette heure, mais elle devrait vite avoir droit à sa bande-annonce. La mise à jour avec les Hobbies sera effectivement disponible dès ce 27 mai sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.