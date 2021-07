The Crew 2 : l'US Speed Tour East lancé avec l'Épisode 1 de la Saison 3, trailer et détails pour les nouveautés

L'heure n'est toujours pas venue de parler d'un The Crew 3, alors Ubisoft continue de tirer la corde du dernier épisode avec une Année 4, introduite lors de l'E3 2021. Elle a débuté comme prévu cette semaine avec l'Épisode 1 de l'Année 3, US Speed Tour, qui a eu droit à un trailer et des détails pour son lancement.

Au programme, des épreuves contre-la-montre, des véhicules inédits à débloquer, un Motorpass avec du contenu exclusif et toujours des LIVE Summits hebdomadaires pour plus de défis. Le résumé des nouveautés est lisible ci-dessous et le changelog complet de la mise à jour qui accompagne cette extension en page suivante.

Participez à de nouvelles épreuves de contre-la-montre grâce à l'US Speed Tour East La mise à jour Saison 3 - Épisode 1 : US Speed Tour East poussera les joueurs à découvrir de nouvelles épreuves de contre-la-montre à travers l'est des États-Unis. Les courses plus longues dotées de barrières garantiront un environnement vraiment compétitif pour déterminer qui est le plus rapide parmi vos amis. Les joueurs pourront participer avec leur crew : si l'aspiration peut donner un avantage, certains virages serrés nécessiteront la plus grande précision pour en tirer le meilleur parti ! À partir du 7 juillet, le premier stage de l'US Speed Tour East sera disponible pour tous les joueurs en tant que toute nouvelle épreuve. Durant les 8 semaines qui suivront, d'autres épreuves permettront de relier chaque lieu majeur de l'est des États-Unis à un autre. En outre, une épreuve sélectionnée parmi les courses préférées de la communauté et modifiée pour être jouée en contre-la-montre du Speed Tour sera ajoutée au calendrier chaque semaine. Tout au long de l'Épisode US Speed Tour East, vous allez profiter d'un total de 8 nouvelles épreuves, ainsi que de 8 épreuves spéciales supplémentaires transformées en contre-la-montre. Deux nouvelles épreuves seront débloquées chaque semaine, jusqu'à la fin de l'Épisode. Vous pouvez accéder aux épreuves via un onglet dédié dans le menu Activités, ou depuis la nouvelle catégorie Motorflix. Comme d'habitude, vous pouvez également accéder aux épreuves depuis la carte du jeu ou directement depuis le menu des disciplines.

Nouveaux véhicules et objets de vanité Nous continuons également d'ajouter de nouveaux véhicules (en plus de ceux du Motorpass), comme vous en avez l'habitude avec chacune de nos mises à jour. Voici un aperçu du line-up de la mise à jour Saison 3 - Épisode 1 : US Speed Tour East. Nos joueurs auront la chance de piloter l'impressionnante Pontiac GTO THE JUDGE (Rally Raid), l'efficace KTM X-BOW R (Alpha Grand Prix) et enfin la stupéfiante Porsche Carrera 911 RSR Turbo (Touring Car). Ces trois véhicules seront disponibles dès le 7 juillet. D'autres véhicules seront également ajoutés tout au long de l'Épisode. TC2 Pontiac GTO The Judge 1969 Edition Two RallyRaid.

TC2 KTM Xbow R Edition Two 2016 Alpha GP.

TC2 Porsche 911 Carrera RSR Turbo 1974 TouringCar. Tous les véhicules ci-dessus seront disponibles à l'achat avec des Bucks ou des Crew Credits dès le 7 juillet. Surveillez nos annonces de nouveaux véhicules supplémentaires dans les semaines et mois à venir, sans oublier bien sûr nos nouveaux objets de vanité.

Motorpass Voici un résumé de ce qui vous attend dans le Motorpass de la nouvelle mise à jour : Nouveaux LIVE Summits Pour les plus compétiteurs d'entre vous, la nouvelle vague de LIVE Summits débarquera dès le 7 juillet en commençant par le Summit Grand Depart. Notre premier LIVE Summit premium sera mis en ligne le 14 juillet et offrira la Chevrolet C2 – Edition One en guise de récompense platine.

Pour les curieux, un week-end gratuit est organisé dans The Crew 2 jusqu'au 12 juillet. Et pour les décidés, le jeu est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.