The Division gratuit sur PC en téléchargement définitif cette semaine, foncez !

Les fans de The Division sont passés au deuxième épisode depuis longtemps maintenant, mais Ubisoft veut encore faire vivre l'épisode fondateur de cette licence tournée vers le multijoueur. Il est ainsi offert ce mois-ci aux abonnés Xbox Live Games with Gold, et voilà qu'il est aussi proposé en téléchargement définitif sur PC pendant quelques jours.



Ça se passe directement sur cette page en vous connectant via votre compte Uplay, et vous avez jusqu'au 8 septembre à 10h00 pour récupérer votre cadeau.

Le monde dans lequel nous vivons est complexe. Plus nous le perfectionnons, plus il devient vulnérable. Nous avons construit un château de cartes. Enlevez un seul élément et tout s’écroule. Le jour du Black Friday, une pandémie dévastatrice se propage dans les rues de New York, coupant un par un l’accès aux services indispensables à notre quotidien. En l’espace de quelques jours, le manque d’eau et de nourriture plonge la société dans le chaos. C’est alors qu’intervient La Division, une unité d’agents tactiques autonomes, classée secret défense. Sous couvert d’une existence à priori ordinaire, ces agents sont entrainés pour agir en toute indépendance afin de sauver la société. Quand tout s’effondre, notre mission commence.

Et si vous êtes intéressés par la version console, elle est disponible à partir de 11,18 € sur Amazon.