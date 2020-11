The Elder Scrolls Online: Markarth, l'ultime contenu à Bordeciel lancé en vidéo

L'année approche doucement, mais sûrement, vers sa fin et avec elle la saga du Cœur noir de Skyrim de The Elder Scrolls Online. Après l'extension Greymoor parue fin mai / début juin et le pack Stonethorn ajouté cet été, c'est donc le dernier des quatre contenus prévus qui a été lancé hier, du moins sur PC, Mac et Stadia. Baptisé Markarth, il a évidemment eu droit à sa bande-annonce de lancement.

Comme nous l'avions déjà expliqué, ce pack payant Markarth ajoute la Crevasse et les Cavernes d'Arkthzand avec de nouvelles quêtes, personnages et défis à relever, dont une arène solo au Creux du Vateshran. La Mise à Jour 28 déployée dans le même temps permet de son côté de profiter d'un système de Collection d'ensembles d'objets, et ce gratuitement.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les joueurs pourront ajouter des centaines d’éléments de leurs ensembles d’objets à leurs Collections, pour les reconstruire par la suite. Ce nouveau système permettra aux joueurs de libérer leur précieux inventaire, leur banque ou leurs coffres, puisqu’ils pourront à présent « sauvegarder » presque tous les ensembles que l’on trouve en Tamriel dans leurs collections.

Les joueurs PS4 et Xbox One devront patienter encore quelques jours, jusqu'au 10 novembre, pour en profiter, une journée décidément bien chargée ! Par ailleurs, sachez que The Elder Scrolls Online: Greymoor est vendu 62,99 € sur Gamesplanet.

