The First Berserker: Khazan vend du rêve avec sa sanglante cinématique d'introduction

En 2018, Neople et Nexon dévoilaient le Project BBQ, un Action-RPG prenant place dans l'univers de Dungeon Fighter Online (Dungeon & Fighter), qui avait eu droit à deux bandes-annonces avant de disparaître des radars après 2020. Ce n'est qu'en 2022 qu'il avait refait surface, alors transformé en Souls-like sous le nom de code Project AK, délaissant au passage une partie de sa palette de couleurs. Un temps appelé Arad Chronicle: Khazan, il s'est ensuite révélé au grand public lors des Game Awards de décembre 2023 sous le nom de The First Berserker: Khazan. Il a depuis multiplié ses apparitions avec sa révélation de gameplay du côté de Xbox, une présentation de son univers et 15 minutes de jeu durant l'été, et il a même eu droit assez récemment à une bêta fermée. Il vient à présent nous régaler comme il se doit au travers d'une nouvelle vidéo.

Pas de gameplay cette fois, mais la diffusion de la cinématique d'introduction de The First Berserker: Khazan, qui ne fait évidemment pas dans la dentelle en ce qui concerne l'hémoglobine présente à l'écran et les effets visuels de toute beauté. Nous y retrouvons donc Khazan, général de l'empire de Pell Los, luttant seul contre des créatures draconiques avant de se faire violemment enchaîner dans une scène d'éclipse qui n'est pas sans faire penser à Berserk de feu Kentarō Miura. En parallèle, celui que nous devinons être Ozma tient dans ses bras le corps sans vie de chère et tendre, menant là aussi à la naissance d'un monstre de puissance.

Toujours pas de date de sortie précise pour The First Berserker: Khazan, attendu début 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), mais il sera donc présent à la G-STAR 2024 du 14 au 17 novembre, cette vidéo ayant été diffusée bien en avance pour l'occasion. Espérons que sa sortie sera alors précisée.

Pour rester dans le même univers, vous pouvez vous procurer le jeu de combat DNF DUEL, vendu dès 25,12 € sur Amazon.