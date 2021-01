The King of Fighters XV : année de sortie et plusieurs combattants sur le retour dans une première bande-annonce électrique

Alors que sa révélation aurait dû avoir lieu ce jeudi, The King of Fighters XV nous a posé un lapin à la dernière minute sans explication. Hier soir, de premiers visuels ont même fait irruption sur la Toile, à retrouver en page suivante, et ce n'est pas pour rien, puisque le grand déballage a finalement eu lieu cette nuit, l'attente aura donc été de courte durée. La bande-annonce tant attendue a donc été diffusée, à apprécier ci-dessous, dans laquelle nous retrouvons donc Kyo, Benimaru et Shun'ei, mais aussi Leona, K' et Mai Shiranui.

Ainsi, The King of Fighters XV sortira bien cette année sur des plateformes encore non spécifiées, les PC et consoles de Sony étant de bons candidats compte tenu du passif de la licence. C'est au cours d'une présentation plus détaillée que le trailer a été partagé, dans laquelle le producteur Yasuyuki Oda et le directeur créatif Eisuke Ogura ont donné quelques détails supplémentaires. Ainsi, le jeu sera plus flashy que jamais et devrait proposer un gameplay rapide, avec des effets visuels qui étaient impossibles pour l'équipe lors du développement de KOF XIV. Actuellement, cette dernière se concentre sur l'optimisation et la révision des fonctionnalités, en plus de prévoir un court-métrage promotionnel animé réalisé par une personnalité bien spéciale, Masami Obari.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant d'en voir plus du jeu, puisqu'une nouvelle bande-annonce arrivera la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver ci-dessous l'intégralité de la présentation, qui ne concerne d'ailleurs pas que ce KOF XV.

Vous pouvez vous procurer Samurai Shodown, autre jeu ayant fait parler de lui à cette occasion, vendu 19,99 € sur Amazon.

Lire aussi : The King of Fighters XIV Ultimate Edition annoncé et disponible sur PS4, une édition physique à venir prochainement