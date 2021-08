The King of Fighters XV : de nouvelles informations seront bientôt révélées, patience...

Désormais nous le savons, The King of Fighters XV verra le jour courant 2022. Mais ce n'est pas pour autant que SNK se prive de nous sortir des vidéos réguliers autour du jeu. Avis aux fans de la licence, les prochaines informations seront révélées à la gamescom 2021, de quoi faire monter encore plus la hype de cette « convention » virtuelle.

【KOF XV】

New KOF XV info coming in hot during the gamescom opening online event on Aug 25th (CEST)!



gamescomhttps://t.co/GetOv70RAw#SNK #KOF #KOF15 pic.twitter.com/CK7v4OHFkh — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 18, 2021

De nouvelles informations sur KOF XV arrivent lors de l'évènement d'ouverture de la gamescom, le 25 août !

The King of Fighters XV sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam et sur l'Epic Games Store. Ce quinzième opus, qui sort 27 ans après le tout premier volet, a déjà vu l'annonce de plusieurs personnages comme Antonov, Ramon, Vanessa et bien d'autres, tous présentés sur notre site.

Les précédents jeux de la série ainsi que de nombreux goodies sont disponibles sur Amazon.

