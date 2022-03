Tiny Tina's Wonderlands : les notes de la presse anglophone

C'est ce 25 mars que Tiny Tina's Wonderlands sort sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Comme souvent, la presse a pu l'approcher en avant-première et livrer son verdict quant à ses qualités. Les retours sont bons, voire très bons, car la moyenne du jeu est actuellement de 80/100 sur Metacritic.

Si quelques réfractaires se plaignent du fait que, sur le fond, il s'agit encore d'un Borderlands avec les mêmes mécaniques que nous connaissons, beaucoup ont apprécié son enrobage fantastique original et amusant. Son mélange de tir nerveux et d'heroic fantasy offre un résultat unique avec quelques originalités de gameplay bien senties, comme le système de classes. Et pour certains, cet habillage inédit apporte juste ce qu'il faut pour faire de cet épisode le meilleur de la série à ce jour : le débat est ouvert.

