Tomb Raider : soldes, fonds d'écran, jeu de plateau, nouvelles de Reloaded, exposition et livre de cuisine pour les 25 ans !

Même si les célébrations ont débuté plus tôt en 2021, c'est bien ce 25 octobre que Crystal Dynamics a fêté les 25 ans du tout premier jeu et donc de la saga en elle-même. Les développeurs ont fait un tas d'annonces à cette occasion, comme l'offre de Rise of the Tomb Raider aux abonnés Prime Gaming, deux nouveaux doubleurs pour la série animée Netflix ou les portages de Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris sur Switch. Mais il n'y avait pas que cela à se mettre sous la dent, comme vous allez pouvoir le découvrir ci-dessous grâce à notre récapitulatif de l'article du site anniversaire.

Déjà, un fond d'écran représentant les différentes versions de l'héroïne a été proposé, au même titre qu'un wallpaper mignon signé Jeff Victor et un Tomb Raider 25 Sticker Pack pour iOS. Ensuite, une vidéo commémorative vient remercier plusieurs femmes qui ont apporté leur pierre à la franchise, qu'elles soient doubleuses, modèles, réalisatrices, productrices ou scénaristes. Crystal Dynamics a d'ailleurs tenu à marquer le coup en faisant des dons à des associations soutenant les femmes en Afghanistan : 25 000 $ pour International Rescue Committee et 20 000 $ au nom de l'actrice et doubleuse Camilla Luddington pour Women for Women International. Si vous vous sentez généreux, vous pourrez d'ailleurs acheter des impressions des jaquettes revisitées des épisodes principaux, dont les bénéfices seront reversés à Girls Make Games.

Les développeurs ont également retrouvé et partagé des story-boards et un scénario de 1995, dans lequel nous pouvons apprécier quelques idées anciennes de Core Design. Les documents ont été retravaillés par la concept artist Kameliya Minkova et peuvent être téléchargés dans leur version optimale ici.

Crystal Dynamics rappelle également que Tomb Raider: The Official Cookbook and Travel Guide est sorti cette semaine en version anglaise (vous pouvez vous le procurer pour 32,07 € ici) et sera bientôt traduit en italien et en allemand. Pas de français en vue pour le moment pour ce guide de voyage et de cuisine, malheureusement.

Tomb Raider Reloaded, développé par Square Enix London Mobile, a lui aussi été évoqué, pour nous parler doublage. Keeley Hawes (Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary, Tomb Raider: Underworld, Lara Croft and the Guardian of Light, Lara Croft and the Temple of Osiris) reprendra comme prévu son rôle dans ce jeu iOS/Android, mais Shelley Blond (Tomb Raider), Judith Gibbins (Tomb Raider II, Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft) et Jonell Elliott (Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles, Tomb Raider: The Angel of Darkness) proposeront aussi des enregistrements de voix alternatifs, disponibles pour une durée limitée après le lancement, toujours prévu pour 2022.

Sinon, pour ceux qui habitent près ou n'ont pas peur de voyager, un escape game appelé Tomb Raider: The LIVE Experience va être lancé à Londres en 2022, au même titre qu'une exposition The World of Lara Croft – 25 Years of Tomb Raider à Groningue aux Pays-Bas.

Sur un tout autre terrain, Crystal Dynamics dévoile également Lara Croft's Tomb Raiders, un jeu de plateau mené par le Senior Technical Designer Matthew Gaston, qui nous fera incarner des aventuriers missionnés par Lara. Il y aura plusieurs campagnes coopératives menées par un Raid Master et les illustrations seront assurées par Kameliya Minkova et Johann Blais. La première campagne sera proposée gratuitement dès la fin de l'année.

Enfin, des soldes sont en cours sur Steam, Stadia, Humble Bundle, Green Man Gaming, GOG.com, le Square Enix E-Store, le PlayStation Store et le Microsoft Store, avec des réductions sur la série allant jusqu'à 89 %. Comme ça, vous pourrez aussi célébrer cet anniversaire en jouant à Tomb Raider !