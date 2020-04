Total War: Shogun 2 offert en téléchargement définitif sur PC, mais pas tout de suite

Vous reprendrez bien un jeu gratuit ? C'est SEGA qui se désigne en ce moment pour offrir un cadeau aux joueurs PC, en nous invitant à télécharger gratuitement et définitivement Total War: Shogun 2 via Steam. Ne soyez en revanche pas trop pressés : l'offre ne sera disponible qu'à partir de ce lundi 27 avril à 19h00, et durera jusqu'au vendredi 1er mai à la même heure.

Nous vous le rappellerons le moment venu pour que vous ne passiez pas à côté de l'occasion.

Total War: Warhammer 24,9 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 24,9€.

Bâtissez votre royaume au tour par tour sur une carte de campagne riche et captivante.

Développez votre pouvoir économique, politique et militaire pour accroître votre richesse, déployer vos armées et étendre votre influence.

Élaborez vos stratégies selon « l’Art de la Guerre » de Sun Tzu. Utilisez des techniques telles que le feu, le siège, l’espionnage ou encore le meurtre et adaptez votre tactique aux conditions changeantes sur le champ de bataille et au sein de votre empire.

Combattez en ligne et menez la campagne principale en mode deux joueurs.

Rejoignez ensuite des batailles épiques en ligne pouvant accueillir jusqu’à 8 joueurs et menez votre armée virtuelle à la gloire dans des campagnes spéciales.

Aucun DLC ne sera compris, mais vous devriez avoir de quoi travailler vos stratégies avec tout le contenu imaginé par The Creative Assembly. L'opération a aussi un but promotionnel : la majorité des jeux Total War sera en promotion sur Steam du 27 avril au 4 mai, seuls Three Kingdoms, Rome et la série dédiée au Warhammer n'étant pas concernés par ces soldes.

Lire aussi : Pac-Man Championship Edition 2 gratuit sur PS4, Xbox One et PC pour le confinement, profitez-en !