Trials of Mana : les notes de la presse anglophone

Trials of Mana sera disponible sur PS4, Switch et PC ce 24 avril 2020. Famitsu a pu rendre son verdict en avance, et c'est désormais au tour de la presse spécialisée anglophone de s'attarder sur ce nouveau RPG de Square Enix.

Globalement, tout le monde ou presque a bien apprécié ce remake de Seiken Densetsu 3, qui affiche actuellement un 79/100 sur Metacritic. Il propose un gameplay dynamique où le joueur est souvent actif. La possibilité de personnaliser son équipe donne plus de prise sur l'expérience de jeu, et le contenu inédit est appréciable, bien qu'un peu court. Graphiquement, le titre fait le boulot, avec un univers coloré et éclatant, mais qui aurait gagné à être plus détaillé sur certains points. La musique permettant de jongler entre compositions originales et habiles réorchestrations a elle aussi convaincu. Certains journalistes ont cependant été dérangés par le scénario très classique et attendu, les stratégies à adopter qui demandent souvent d'échouer le combat pour être adaptées, et des mécaniques de progression des personnages parfois trop complexes.