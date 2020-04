Trials of Mana : un patch day one détaillé, du changement pour les déplacements

Plus que trois petits jours avant la sortie officielle de Trials of Mana sur PC, PS4 et Xbox One. Ce remake de Seiken Densetsu 3 modernisera complètement l'esthétique et le gameplay de cet épisode, en y ajoutant par exemple un New Game+ et des classes inédites.

Dans cette vidéo comparative, on peut constater que #TrialsofMana est un remake HD qui n’oublie pas ses superbes racines 2D !



Etes-vous prêt à affronter le Mécarachnide le 24 avril ? ???? pic.twitter.com/lJv8MZFrt8 — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) April 20, 2020

Square Enix a même visiblement fait un changement de dernière minute à l'expérience, qu'il proposera avec un patch day one. Une mise à jour 1.01 sera disponible en téléchargement d'ici le lancement, et elle nous invitera à gérer notre mode d'accélération. Ainsi, le joueur sera libre de choisir quand et comment ses déplacements passeront en vitesse maximale.

Trials of Mana 49,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 49,99€. Ajout de l'option Méthode d'accélération - Cela vous permet de choisir parmi l'une des trois méthodes d'accélération suivantes : Normal - Appuyez sur le bouton d'accélération pour entrer en vitesse accélérée. Pour revenir à la vitesse normale, appuyez à nouveau sur le bouton, arrêtez de bouger ou entrez dans un combat.

- Appuyez sur le bouton d'accélération pour entrer en vitesse accélérée. Pour revenir à la vitesse normale, appuyez à nouveau sur le bouton, arrêtez de bouger ou entrez dans un combat. Continu - Appuyez sur le bouton d'accélération pour entrer en vitesse accélérée. Le retour à la vitesse normale n'est possible qu'en appuyant à nouveau sur le bouton. Sinon, vous resterez en vitesse accélérée même après vous être arrêté et bouger à nouveau, ou après la fin d'une bataille.

- Appuyez sur le bouton d'accélération pour entrer en vitesse accélérée. Le retour à la vitesse normale n'est possible qu'en appuyant à nouveau sur le bouton. Sinon, vous resterez en vitesse accélérée même après vous être arrêté et bouger à nouveau, ou après la fin d'une bataille. Automatique - Entre automatiquement en vitesse accélérée après une seconde de mouvement. Corrections de bugs mineurs, etc.

Pour les impatients, rappelons qu'une démo est disponible sur les plateformes de téléchargement, et que votre progression pourra être portée dans la version finale de Trials of Mana le 24 avril. En bonus, vous pouvez voir une comparaison de l'original et du remake en vidéo ci-dessus, via une séquence impliquant le Mécarachnide.