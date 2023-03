Trust dévoile le GTX 498 Forta, un casque pour gamers sur PS5

En 2020, Trust lançait le GXT 488 Forze, un casque pour gamers sous licence officielle PlayStation 4. Depuis, le constructeur a lancé d'autres produits et il est de retour cette semaine en dévoilant le GTX 498 Forta, un nouveau casque sous licence officielle PS5 cette fois-ci.

Trust présente en détail ce GTX 498 Forta pour PlayStation 5 :

Non seulement le nouveau casque a été conçu pour obtenir le meilleur rendu en jeu, mais aussi pour présenter plus de facilité et de commodité. Les utilisateurs bénéficieront d'une fonctionnalité plug-and-play simple pour se lancer dès qu'ils seront connectés, le Forta étant compatible avec les consoles PS5, PS4 et PC. Son câble de 1,2 m permet aux joueurs de se placer où ils sont le plus à l’aise dans la pièce tandis que le contrôle du volume sur l'oreille et la désactivation du microphone permettent aux utilisateurs de garder le contrôle à portée de main à chaque instant.

Avec un design respectueux de l'environnement fabriqué à partir de plastiques recyclés, le Forta permet aux joueurs de s’adonner à leur activité favorite en toute tranquillité d'esprit. Ses puissants haut-parleurs de 50 mm et son environnement sonore 3D permettent aux joueurs de s'immerger complètement dans le jeu, les transportant directement au cœur de l'action. Un microphone amovible à réduction de bruit assure une communication nette et claire avec vos coéquipiers, tandis qu'un bandeau rembourré, des oreillettes mobiles et des coussinets supra-auriculaires souples et durables offrent des heures de confort de jeu. Tout comme ses utilisateurs, le Forta est là pour le long terme.