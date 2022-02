UNBOXING Horizon Forbidden West : une bien belle édition Collector pour un jeu épique

Cela fait désormais quelques jours qu'Horizon Forbidden West est disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4 et a complètement séduit la presse spécialisée. Notre test décrit d'ailleurs Horizon Forbidden West comme l’un des meilleurs open world existants à ce jour. Le jeu est riche, généreux, amusant, marquant et offre un gameplay amélioré, des graphismes époustouflants, une histoire frappante et étonnante, bref, c'est un indispensable. À noter, un patch 1.05 vient de voir le jour et corrige certains soucis rencontrés lors de quêtes, en utilisant le HDR ou avec l'interface.

Sony Interactive Entertainment et Guerrilla Games se sont fait plaisir en proposant, en plus d'une édition standard, une Numérique Deluxe, une Spéciale, une Collector et la fameuse Regalla qui ne semble pas avoir été livrée par chez nous. De notre côté, nous avons reçu l'édition Collector et nous avons prix plaisir à la prendre en photos tant elle est jolie. À noter la présence d'un steelbook alors que le jeu est fourni via un code de téléchargement.

Édition Collector (199,99 €) Le steelbook Horizon Forbidden West ;

Un code de téléchargement du jeu fourni dans la boîte.

Des figurines sculptées à la main de Frappe-défense et d’Aloy. Les figurines doivent être montées, les instructions détaillées sont fournies dans la boîte ;

Un mini artbook ;

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite) ;

2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite) ;

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide ;

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu ;

Des fonctionnalités exclusives du mode Photo (pose spéciale et peintures de visage) ;

La bande-son numérique du jeu ;

Une édition numérique de « Le Faucon-Soleil », le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn.

Nous vous invitons à regarder les nombreuses photos que nous avons prises de cette édition collector à la page suivante.

Vous pouvez vous procurer Horizon Forbidden West en suivant notre guide d'achat.

