Valorant : l'Acte II de l'Épisode 4 lancé en vidéo, beaucoup de changements en perspective

Sans atteindre le succès de League of Legends, Valorant continue sa petite vie sur la scène des FPS compétitifs. Son Épisode 4 a été lancé en janvier un 19e Agent jouable, une certaine Neon, il est cette semaine temps d'accueillir l'Acte II de cet arc. Il n'introduit pas de nouveauté majeure, en dehors d'un Passe de Combat inspiré de thèmes et memes de la communauté et du pack Vengeance de Gaïa. En revanche, il apporte des changements importants pour Yoru, les personnages de classe Contrôleur et la map Icebox.



Les nouveautés sont résumées ci-dessous et détaillées dans le changelog de la mise à jour 4.04 en page suivante.

REFONTE DE YORU Yoru retire les gants et cherche à reprendre sa place d'agent le plus stylé du jeu. Si vous voulez en savoir plus sur les objectifs de cette refonte, lisez notre dernier article des coulisses du développement. AJUSTEMENTS DES AGENTS CONTRÔLEURS Les Contrôleurs de VALORANT aident à façonner le combat pour l'adapter aux plans de leur équipe. Omen, Brimstone, Astra et Viper sont au point. Mais chacun de ces agents devrait être désiré pour son savoir-faire spécifique. Voilà pourquoi chacun de ces Contrôleurs va retourner en développement, pour revenir avec un profil plus distinct. RÉNOVATION D'ICEBOX Lorsqu'on se bat dans l'arctique, le positionnement fait tout. Icebox va se refaire une beauté pour modifier les possibilités après-pose du Site B, et ajouter quelques améliorations de qualité de vie. Au final, ce sera mieux pour vos positionnements. PASSE DE COMBAT DE LA COMMUNAUTÉ Pioché dans l'esprit de nos joueurs du monde entier, le passe de combat de l'acte II contient une collection de mèmes et thèmes de la communauté transformés en graffitis, titres et porte-bonheurs. Notre objectif, en commençant à travailler sur ce passe, était de créer du contenu qui parle à nos joueurs du monde entier. C'est pourquoi nous avons consulté nos équipes VALORANT régionales pour trouver des idées qui reflètent les mèmes en vogue, les traditions et les vedettes locales. Que ce soit pour balancer un graffiti « Stop ! » au visage des joueurs toxiques, narguer votre adversaire avec le

« relax » de Raze, ou encore déguster vos nouilles Mi Goreng préférées, nous avons essayé d'inclure une GRANDE variété d'idées dans notre premier passe de combat communautaire. NOUVEAU PACK : VENGEANCE DE GAÏA C'est le grand accomplissement des skins d'armes. Ce dernier pack a fleuri dans une forêt magique plus ancienne que l'humanité elle-même. Ces armes ont des racines qui puisent dans les cristaux de la terre la force de protéger la forêt de ceux qui la menacent. On peut aussi les utiliser pour tirer sur les méchants.

