Vampire: The Masquerade, un collector limité à 4 000 exemplaires pour le New York Bundle

Source: Just for Games

Draw Distance a sorti ces dernières années Vampire: The Masquerade - Coteries of New York et Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, deux jeux d'aventures narratifs basés sur la franchise Vampire : La Mascarade. Ils seront prochainement de retour dans un bundle, en édition standard, mais aussi en collector.

Que ce soit sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch, les joueurs vont pouvoir craquer pour Vampire: The Masquerade - The New York Bundle et surtout pour son édition collector limitée à 4 000 exemplaires dans le monde. Elle regroupera les deux jeux en version physique, mais aussi un artbook à couverture rigide et réversible et une clé USB avec la bande originale et des bonus numériques, le tout regroupé dans une boîte exclusive.

La date de sortie de Vampire: The Masquerade - The New York Bundle est fixée au 7 octobre 2022 sur PS4 et Switch, vous pouvez déjà le précommander contre 39,99 € sur Amazon.