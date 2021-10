Vampyr : une mise à jour surprise pour optimiser le framerate et la résolution sur PS5 et Xbox Series X et S

Proposer un patch next-gen est une bonne manière de motiver les joueurs qui veulent jouer ou rejouer à une expérience passée. Les développeurs l'ont bien compris, et certains titres qui ne sont pas forcément les plus récents ont droit à leur mise à jour pour les optimiser sur PS5 et Xbox Series X|S.

C'est le cas aujourd'hui avec le patch 1.09 de Vampyr, paru en 2018, qui améliore son framerate et sa résolution sur consoles de nouvelle génération. Concrètement, il passe en 1440p à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X, et en 1440p à seulement 30 fps sur Xbox Series S. En comparaison, la PS4 pouvait afficher du 1440p à 30 fps également, tandis que la Xbox One X se contentait du 1296p à 30 fps. Pas de 4K en vue, mais c'est toujours ça de pris.

Il est donc peut-être temps de vous tourner de ce jeu de rôle et d'action narratif apprécié

