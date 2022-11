Wanted: Dead, une édition collector annoncée pour le beat'em all

Source: Just for Games

Les concepteurs de Ninja Gaiden et Dead or Alive, Hiroaki Matsui et Yoshifuru Okamoto, se sont retrouvés au sein du studio Soleil pour développer un jeu nouveau jeu d'action, entre le beat'em all et les séquences de gunfights. Ce Wanted: Dead arrivera en début d'année prochaine, avec son édition collector.

Eh oui, Soleil, 110 Industries et le distributeur Just for Games dévoilent aujourd'hui l'édition collector de Wanted: Dead, qui inclura le contenu suivant :

Le livre d’art « Design Works » à couverture rigide de 116 pages au format paysage ;

Le steelbook Wanted: Dead ;

Le CD officiel de la bande originale avec 20 titres ;

Un aimant Zombie Unit ;

Un ensemble de 3 cartes postales ;

La boîte Collector’s Edition contenant tous les contenus exclusifs ainsi que le jeu physique PS5/PS4/Xbox.

Cette édition collector arrivera en même temps que le jeu, le 14 février 2023, à un prix encore inconnu. Vous pouvez précommander Wanted: Dead en édition simple à 59,99 € sur Amazon.

