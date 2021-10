Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters présente son gameplay avec un premier carnet des développeurs

Frontier Foundry et Complex Games avaient dévoilé en juin dernier Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters, un jeu de rôle tactique au tour par tour se déroulant au 41e siècle, qui permettra d'incarner les Grey Knights afin d'affronter les forces du Chaos et éviter la propagation du Bloom.

Le studio est de retour aujourd'hui avec un premier carnet des développeurs, intitulé Episode 1 - Beyond the Gate, qui revient en détail sur le gameplay. Le directeur créatif Noah Decter-Jackson, le directeur artistique Jonas Van Niekerk et le lead designer Peter Schnabl nous introduisent donc au Combat Tactique, offrant un contrôle total sur le champ de bataille, que ce soit la personnalisation et les ordres donnés aux forces sur le terrain ou l'utilisation des obstacles et dangers environnementaux. Les joueurs peuvent également découvrir la Gestion Stratégique, pour gérer et réparer le croiseur de l'escouade, le bien nommé The Baleful Edict, tout en supervisant la bataille contre le Bloom.

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters est pour rappel attendu en 2022 sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.