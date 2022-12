Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef, la version PlayStation enfin lancée en vidéo

L'année dernière, le développeur indépendant Rogueside, déjà connu pour Guns, Gore & Cannoli, dévoilait Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef, un run & gun à la Metal Slug prenant place dans l'univers futuriste de Games Workshop. Le titre est arrivé comme prévu sur PC, Switch et Xbox en octobre dernier, mais les versions PlayStation avaient pris du retard.

Peu avant le lancement, Rogueside avait en effet annoncé le report du jeu sur PS4 et PS5, mais les joueurs peuvent désormais le retrouver sur les consoles de salon de Sony. Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef débarque enfin avec sa bande-annonce de lancement sur PlayStation 4 et PS5, voici une présentation du jeu :

Depuis de nombreux siècles, la planète Alpha produit des équipements nécessaires aux guerres qui font rage dans le secteur de l'Armageddon. Beaucoup sont attirés par cette planète, tout comme le grand Boss de guerre Ogruk Gutrekka. À son arrivée, Gutrekka a pris votre Squig à cheveux le plus précieux. Empli de colère, vous avez juré de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour récupérer votre Squig, et prouver qui est le plus fort! C'est ainsi que votre aventure sur Luteus Prime commence.

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef est un jeu d'action-aventure en 2D dessiné à la main qui vous entraîne dans une course folle pleine de dakka, de gore et d'explosions! Eskaladez à travers la cité-ruche de Luteus Prime... Combattez des Humains, des Orks et des Adeptes des sectes Génovores... Et enfin, reprenez votre pulpeux Squig à cheveux des mains du Boss de guerre Gutrekka !