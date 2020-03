Wii U : les deux derniers jeux officiels en boîte, sortis des usines de Nintendo, arrivent en édition limitée à 3 000 exemplaires chacun

En novembre 2016, Nintendo avait annoncé la fin de production de la Wii U et cet arrêt s'est avéré effectif, il y a quelques semaines. Les deux derniers titres a avoir parcouru la chaîne de production sont Finding Teddy II et SHMUP Collection, édités par PixelHeart et Just For Games. Afin de faire plaisir aux collectionneurs, ces versions Wii U seront toutes les deux tirées en série limitée à 3 000 exemplaires numérotés et livrés avec un certificat d’authenticité.





Voici une courte description des deux titres :

Finding Teddy II est un jeu d’action et d’aventure dystopique en 2D avec une touche rétro en pixel art. Dans cette aventure au scrolling latéral, nous incarnons une petite fille plongée dans un monde de fantaisie, qui aura pour mission de retrouver son ours en peluche. Tout au long de l'aventure, il faut augmenter son équipement afin de résister aux forces maléfiques qui s'opposent à notre quête.

SHUMP Collection est une compilation de shoot'em up, comportant deux jeux de tir, Satazius Next et Armed 7 DX. Nostalgiques de R-Type, vous trouverez ici de quoi mettre à l'épreuve vos réflexes en essayant de survivre aux différentes vagues d'ennemis de plus en plus nombreux,gros et forts.

À noter, PixelHeart et Just For Games ont pensé à ceux qui ne possèdent pas de Wii U et proposent aussi une version pour Nintendo Switch des deux titres. Petit bonus pour la version de la portable, la compilation contient un shooter de plus, Wolflamme.

La date de sortie de Finding Teddy II est fixée au 17 avril et celle de SHUMP Collection au 15 mai sur Wii U et Nintendo Switch. Le prix est le même pour tous, soit 29,90 €.