Wo Long: Fallen Dynasty détaille son scénario mystique dans une sombre bande-annonce

Les adeptes des jeux d'action à la sauce Team Ninja et Koei Tecmo vont pouvoir découvrir prochainement Wo Long: Fallen Dynasty, qui promet une fois encore de mettre nos réflexes à l'épreuve, avec comme décors la Chine à l'époque des Trois Royaumes et de la chute de la dynastie Han. Nous avons récemment pu apprécier 10 bonnes minutes de gameplay au Mont Tianzhu, place désormais à une bande-annonce scénaristique.

Le scénario nous fera suivre un soldat sans nom (notre avatar) qui va se retrouver confronté à une conspiration liée à un mystérieux élixir capable de réveiller les dragons. Nous ferons donc face à bien des créatures monstrueuses en plus de croiser la route de figures légendaires comme Liu Bei, Cao Cao et Sun Jian au cours de batailles rappelant évidemment les Dynasty Warriors. Plusieurs des personnages présents dans la bande-annonce apparaissent d'ailleurs dans la galerie de visuels à admirer en page suivante, de même qu'un adorable panda. Au passage, sachez que nous retrouvons Kenji Tanigaki (les films live-action Kenshin le vagabond) au poste de directeur des cinématiques. Une raison de plus pour vous faire craquer ?

Pour rappel, Wo Long: Fallen Dynasty est attendu le 3 mars sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam), avec une sortie day one dans le Game Pass. Vous pouvez sinon le précommander sur Amazon dès 49,99 €.