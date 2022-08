Wo Long: Fallen Dynasty dévoile son gameplay acrobatique et nerveux en vidéo

En juin dernier, lors du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, Koei Tecmo s'est invité pour introduire le prochain jeu de Team Ninja, une nouvelle production masocore dans la lignée des Nioh et qui répond au nom de Wo Long: Fallen Dynasty. Hormis quelques tweets sur le compte officiel depuis, c'était silence radio jusqu'à ce vendredi. Nous n'avions eu droit qu'à une cinématique et c'est donc avec grand intérêt que nous découvrons à présent une première bande-annonce de gameplay.

L'action acrobatique et frénétique sera au cœur de cette aventure dans les Trois Royaumes de Chine infestés de démons et créatures mythologiques locales, qu'il faudra occire en maniant l'épée et en faisant étalage de notre maîtrise des arts martiaux. Des visuels son disponibles en page suivante. L'éditeur avait déjà confirmé que des sous-titres seraient disponibles en français, anglais, italien, espagnol et allemand, en plus d'annoncer diverses fonctionnalités disponibles en jeu, à savoir un créateur de personnage, un système de moral, l'usage de la sorcellerie et du multijoueur en ligne.

Par ailleurs, Koei Tecmo a dans le même temps partagé son line-up de jeux pour le TGS 2022 du mois prochain, où apparaîtra logiquement Wo Long: Fallen Dynasty aux côtés de Nobunaga's Ambition: Hadou sur mobiles et d'un nouveau jeu titre de Gust encore inconnu (sans doute le prochain Atelier). Et justement, Wo Long: Fallen Dynasty aura droit pour l'occasion à une présentation de gameplay, où un premier aperçu d'un niveau où le plus puissant guerrier des Trois Royaumes apparaîtra, le tout en présence des producteurs Fumihiko Yasuda et Masaaki Yamagiwa. Les joueurs sur place pourront eux l'essayer et repartir avec quelques goodies.

Wo Long: Fallen Dynasty n'a pas encore de date de sorte, mais est attendu début 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, avec une sortie dans le Game Pass day one. Nioh Collection regroupant les deux jeux sur PS5 est sinon vendu 48,88 € sur Amazon.