World of Tanks : Wargaming apporte son soutien au Tankfest

Les amoureux de World of Tanks connaissent bien le Tankfest, véritable festival organisé par le Musée des Blindés de Bovington chaque année. 2020 ne fera pas exception, mais forcément les organisateurs n’ont pas pu faire abstraction de l’épidémie qui a mis tant de projets à mal. Le musée britannique a donc opté pour trois jours de show, du 26 au 28 juin, exclusivement online et qui se conclura par une démonstration de char en direct au sein de l’Arena Show.

C’est là que Wargaming entre en jeu. Grâce au moteur du jeu de World of Tanks, l’éditeur animera des comparaisons entre les blindés les plus légendaires. Un spectacle qui s’accompagnera également de simulations de batailles. Wargaming apportera également son soutien au niveau de la diffusion puisque le Tankfest sera en ligne sur les plateformes habituellement dédiées à World of Tanks en plus de celles du musée de Bovington.

Pour l’occasion le Tankfest s’exportera aussi sur World of Tanks où les développeurs ont commercialisé des lots spéciaux, notamment le Tiger 131. Sachez d’ailleurs que l’intégralité de ces ventes ira directement dans la trésorerie du musée anglais.

Si vous ne vous êtes toujours pas mis à World of Tanks vous pouvez opter pour la Collector’s Collection proposée sur Amazon à 105,35 € et qui contient entre autres une maquette du Tiger 131, un artbook ou encore 45 € de contenu bonus ingame.