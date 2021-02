World of Warcraft : la mise à jour Chains of Domination de Shadowlands et Burning Crusade Classic dévoilés avant l'heure

Coup dur pour Blizzard, qui se prépare à lancer ce soir sa BlizzConline, un évènement à suivre uniquement en ligne et qui débutera par une conférence à suivre à partir de 23h00. Le studio nous parlera de ses prochains jeux, de quelques surprises, mais également de World of Warcraft. Et le communiqué de presse en anglais concernant le MMORPG a fuité...

Wowhead le partage dans son intégralité, et il devrait y avoir deux annonces majeures pour World of Warcraft ce soir. La première concerne Shadowlands, dernière extension en date du jeu de rôle massivement multijoueur en ligne, qui accueillera prochainement Chains of Domination, une mise à jour majeure qui nous emmènera dans la demeure du Geôlier. Quelques images sont déjà à retrouver sur la seconde page. L'autre nouveauté sera pour les joueurs de World of Warcraft Classic, qui pourront redécouvrir l'extension The Burning Crusade, sortie à l'origine en 2007, dans une version Classic donc. Un peu de nostalgie ne fait pas de mal.

Rendez-vous ce soir, à partir de 23h00, pour suivre la conférence d'ouverture de la BlizzConline et découvrir en détail ces nouvelles extensions pour WoW. Vous pouvez retrouver une chope de la Horde à 18,99 € sur Amazon, pour boire les larmes de l'Alliance.

