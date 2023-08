Xbox : « nous avons beaucoup de jeux à venir »

La gamescom 2023 a eu lieu la semaine dernière, c'était l'occasion pour les visiteurs de mettre les mains sur les futurs jeux vidéo qui sortiront sur le marché, tandis que les professionnels ont pu s'entretenir avec plusieurs acteurs majeurs du secteur. C'est le cas de Joe Skrebels, éditeur en chef du Xbox Wire, qui a rencontré Phil Spencer, grand patron de la branche Xbox de Microsoft.

Alors oui, Xbox qui interview Xbox, ce n'est pas forcément l'idéal pour tirer les vers du nez à Phil Spencer sur les sujets sensibles, mais ce dernier a quand même partagé son plaisir d'être de retour, à la gamescom mais également dans la compétition face à ses concurrents. Car Xbox a vu les choses en grand à Cologne, avec un stand de 5 000 mètres carrés pour présenter ses jeux, dont Starfield en compagnie du directeur Todd Howard, et une forte présence lors de l'Opening Night Live avant l'ouverture du salon. Phil Spencer a ainsi déclaré :

C’est le plus grand salon de jeux vidéo grand public, et il est formidable de voir à quel point la gamescom a grandi en importance. En tant qu’équipe, nous avons saisi l’occasion : Starfield va sortir, puis ce sera au tour de Forza Motorsport, nous avions beaucoup de partenaires qui voulaient être présents, et nous nous sommes dit : « Allons-y, (aménageons) 5 000 mètres carrés pour notre stand ». Il s’agit de montrer que l’Europe est importante, que les jeux sont évidemment importants, que nous investissons et que nous avons beaucoup de choses à montrer. Je suis heureux d’avoir pu venir cette année. Et la réception a été fantastique jusqu’à présent.

Pour 2023 et 2024, nous sommes très confiants et nous avons beaucoup de jeux à venir. Il n’y a pas que Starfield et Forza Motorsport, qui sont évidemment les deux jeux attendus cet automne, mais je dois dire que j’ai adoré l’annonce de Age of Empires IV sur console lors de l’Opening Night Live – c’est un jeu auquel je vais jouer un paquet de fois. Mais vous savez, Ara: History Untold est présent sur le stand. Towerborne est également sur le stand. Nous avons des jeux comme Hellblade II et Avowed qui arrivent.

Nous avons besoin de plusieurs temps de parole, car tous les jeux ne peuvent pas bénéficier d’un Starfield Direct de 45 minutes dans le cadre de notre Showcase. Mais nous devons laisser aux créateurs le temps de raconter leurs histoires et d’expliquer ce qu’ils recherchent. Il sera important d’utiliser ces moments tout au long de l’année.