Xbox : un changement de l'interface prévu pour 2023, premier aperçu du nouvel écran d'accueil

Pour l'arrivée des Xbox Series X|S, Microsoft a faire le choix de la stabilité en proposant la même interface utilisateur que la Xbox One, avec certes de nombreuses améliorations pour l'arrivée de la next-gen. Il est néanmoins toujours en recherche de nouvelles idées et prépare ainsi une refonte de l'écran d'accueil pour 2023.

La prochaine interface à gauche, l'actuelle à droite

Elle va être testée à compter d'aujourd'hui chez quelques Xbox Insiders faisant partie du cercle Alpha Skip-Ahead, alors le constructeur a permis a des journalistes d'en avoir un aperçu avant le grand public, dont ceux de The Verge. Elle est vouée à évoluer selon les retours des bêta-testeurs, mais pour le moment, elle présente une ligne principale « Jump back in » pour retrouver facilement les derniers jeux et applications utilisés (le dernier logiciel lancé n'apparaît désormais plus comme plus gros que les autres), une fonction de Recherche facilement accessible et une vignette pour accéder d'un clic au Microsoft Store. The Verge note, à juste titre, que cet accueil ressemble beaucoup à celui de l'application Xbox TV.

« Nous savons que la page d'accueil Xbox est l'endroit où nos joueurs passent le plus de temps, et c'est un espace très personnel », déclare Ivy Krislov, chef de produit senior responsable des expériences Xbox. « Nous savons également que nous pouvons toujours écouter et apprendre comment nous pouvons faire mieux ici tout en gardant votre expérience rapide et familière. Avec cela, nous lançons une série d'expériences de plusieurs mois pour apprendre à créer une expérience d'écran d'accueil plus personnalisée et répondre à certaines des principales tendances et demandes des fans. »

« Nous voulons nous assurer que cette expérience est la meilleure possible, et nous savons qu'il faudra du temps pour bien faire les choses, c'est pourquoi nous allons la déployer lentement et l'itérer tout au long du processus », explique Krislov. « Avec votre contribution, nous sommes impatients de lancer cette nouvelle et meilleure expérience d'accueil en 2023. »