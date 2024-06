Xbox : la fin de ce gros jeu de course datée, les fans déçus

Le problème avec les jeux qui disposent de licences, c'est qu'ils font rarement long feu, les studios préférant les retirer des boutiques plutôt que de renouveler les contrats. Les joueurs de Forza en savent quelque chose, Forza Horizon 3 et Forza Motorsport 7 ne sont déjà plus disponibles à l'achat...

Malheureusement, Microsoft ne va pas changer son fusil d'épaule et annonce que Forza Horizon 4 ne sera plus disponible à l'achat à partir du 15 décembre 2024. Le studio a encore préféré ne pas renouveler les contrats de licences avec les constructeurs de voitures et les labels musicaux, le jeu de course va disparaître des boutiques en fin d'année, comme son prédécesseur. Dès maintenant, les DLC ne sont plus disponibles à l'achat, mais les éditions Standard, Deluxe et Ultimate sont en promotion sur Steam, à - 80 %. Évidemment, si le jeu est dans votre bibliothèque avant le 15 décembre prochain, vous pourrez encore y jouer après cette date, hors ligne ou en ligne.

Les développeurs précisent que, si vous jouez à Forza Horizon 4 via le Game Pass et que vous avez acheté du contenu additionnel, vous allez recevoir une copie du jeu gratuite dans les prochains jours. Pour finir, Playground Games va organiser un ultime Festival Playlist, la Series 77, du 15 juillet au 22 août prochain, avec des évènements et des défis.

Les joueurs sont habitués, mais quand même déçus de voir un jeu aussi populaire et emblématique de la Xbox One disparaître des boutiques si tôt. Forza Horizon 4 est pour rappel sorti en 2018 seulement. Vous pouvez retrouver une copie physique à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.

