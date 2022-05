Xbox Game Pass : les premiers ajouts de mai 2022 dévoilées, avec plusieurs nouvelles sorties

Quelques jours après l'introduction surprise de NBA 2K22 dans le Game Pass, Xbox fait le point sur les ajouts à venir pour la première moitié de mai 2022. Il y a quelques jeux déjà confirmés, dont Loot River promis il y a quelques jours, Trek to Yomi, ou encore This War of Mine: Final Cut, mais aussi quelques titres inattendus, de la trempe de NHL 22 (via EA Play) ou Eiyuden Chronicle: Rising.

Le programme des 2 prochaines semaines est visible ci-dessous, avec également quelques départs prévus, dont ceux de Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition et Final Fantasy X/X-2 HD Remaster.

Au cas où vous l’auriez manqué

NBA 2K22 (Cloud & Console) – Disponible

NBA 2K22 place tout l’univers du basket entre vos mains. Jouez dans de vrais environnements NBA et WNBA, contre des équipes et des joueuses et joueurs authentiques. Constituez votre propre équipe de rêve dans MyTEAM avec les stars actuelles et les légendes d’antan. Suivez votre propre parcours professionnel dans Ma CARRIÈRE pour gravir les échelons de la NBA. Développez vos talents de gestionnaire en tant que dirigeant de haut niveau dans Mon MG et Ma LIGUE. Les paniers sont à la portée de toutes et tous dans NBA 2K22.

Loot River (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Le titre vous entraîne dans une série de labyrinthes générés de manière procédurale pour une expérience roguelike remplie d’action qui combine combats tendus en temps réels et déplacement de blocs. Agencez ces derniers dans des ruines anciennes, affrontez des bêtes abominables, récoltez du butin, explorez, faites preuve de stratégie, lancez de puissants sorts, mourez et recommencez.

Trek to Yomi (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 5 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Trek to Yomi est un jeu d’action aventure aux inspirations cinématographiques qui suit l’histoire fascinante de la chute de Hiroki contre les forces du mal et de son retour héroïque pour honorer sa promesse, jadis bafouée, de sauver et de protéger les gens de son village.

Citizen Sleeper (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 5 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Incarnez un travailleur en fuite épuisé dans une station sans loi d’une société interstellaire. Le titre s’inspire de la liberté et de la flexibilité des jeux de rôles papier : explorez la station, choisissez vos amis, fuyez votre passé et changez votre avenir…

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console & PC) – 10 mai

Sur l’île de Jabberwock, vos camarades de classe et vous étiez prêts à profiter du soleil, mais Monokuma est revenu pour relancer son jeu meurtrier ! Pris au piège dans une situation où il vous faut tuer ou être tué, votre seul espoir est de lever le voile sur les mystères de l’île. Les membres Ultimate peuvent profiter des contrôles tactiles natifs dans le cloud dès la sortie du jeu, pas besoin de manette !

Eiyuden Chronicle: Rising (Cloud, Console & PC) – 10 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Renforcez vos liens dans Eiyuden Chronicle: Rising, bientôt disponible dans le Xbox Game Pass. Découvrez les histoires d’avant-guerre de nombreux personnages qui seront vos compagnons dans Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, le titre ayant rencontré le plus de succès sur Kickstarter en 2020, qui sera disponible dès sa sortie dans le Game Pass, en 2023.

This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 mai

Dans This War of Mine: Final Cut, remasters pour Xbox Series X|S, vous incarnez un groupe de rescapés tentant de survivre dans une ville assiégée, entre le manque de ressources vitales et le danger que représentent les snipers et autres hostiles. Vivez la guerre d’un angle inédit.

NHL 22 (Console) EA Play – 12 mai

Découvrez l’expérience ultime de hockey grâce au Game Pass Ultimate et à EA Play ! NHL 22 arrive bientôt dans la Play List, tous les membres pourront donc se donner rendez-vous sur la glace. Ils profiteront également de récompenses pour NHL 22, comme de l’équipement pour le mode World of Chel et plus encore.

Contenus téléchargeables et mises à jour

Age of Empires II: Definitive Edition Dynasties of India – Disponible

Les membres du Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % ! Cette extension ajoute pour la première fois trois civilisations jouables de l’Inde à Age of Empires II: Definitive Edition, avec trois campagnes entièrement doublées et de nouveaux succès. Ces civilisations indiennes offrent un large éventail de contenu supplémentaire, dont 9 nouvelles unités, 15 nouvelles missions solos passionnantes, de nouveaux bâtiments et des succès inédits. Écrasez vos ennemis, au figuré grâce à votre domination économique ou vos armées, ou littéralement, en envoyant vos éléphants !

Halo Infinite Saison 2 : Lone Wolves – Disponible aujourd’hui

Loups Solitaires, préparez-vous pour la Saison 2 d’Halo Infinite ! Découvrez du contenu inédit comme de nouvelles maps, des modes de jeu et des événements limités dans le temps originaux, ainsi qu’un Passe de Combat qui propose 100 niveaux de récompense et n’expire pas.

Stellaris : mise à jour 3.0 et extension Nemesis – Disponible

La mise à jour « Dick » de Stellaris rend hommage au célèbre auteur de science-fiction, Philip K. Dick. Elle propose un nouveau système de renseignement, un remaniement de la mécanique de Premier Contact et plusieurs changements concernant l’économie. Les membres du Game Pass peuvent également économiser 10 % sur l’extension Nemesis, qui vous laisse choisir entre le chaos et le contrôle, dans une galaxie en proie à la crise.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

For Honor : le Warmonger – Disponible

Débloquez l’élégant et mortel Warmonger ! Visez les plus faibles et empalez vos adversaires sur le champ de bataille.

Plants vs Zombies Garden Warfare 2 : mise à niveau No-Brainerz – Disponible

Préparez-vous à affronter des plantes vivaces avec la mise à niveau No-Brainerz ! Celle-ci inclut quatre personnages, quatre capacités spéciales, quatre ensembles de personnalisation, quatre emotes, 200 étoiles et plus encore pour vous aider à l’emporter.

Halo Infinite: Pack Pass Tense pour la Gungoose – Disponible le 4 mai

Démarrez la Saison 2 d’Halo Infinite, Lone Wolves, avec la peinture de véhicule exclusive Pass Tense pour la Gungoose, quatre boosts de double XP et quatre échanges de défis !

Concours Xbox Ultimate Play

Les membres du Game Pass Ultimate peuvent gagner des prix extraordinaires, des ordinateurs portables aux tablettes en passant par de nouvelles consoles et des installations TV ! Le grand prix ? L’Ultimate Game Room ! De nouveaux prix seront attribués chaque semaine, jusqu’au 25 mai.

Inscrivez-vous dès maintenant puis jouez pendant une heure aux jeux du Game Pass sur votre console pour valider votre participation quotidienne.

Le tirage au sort est réservé aux personnes de plus de 18 ans, n’hésitez pas à consulter le règlement officiel.

Ils nous quittent bientôt

Les jeux suivants disparaîtront prochainement de la bibliothèque du Game Pass, assurez-vous d’en profiter avant qu’ils ne s’en aillent. N’oubliez pas d’utiliser votre abonnement pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et les conserver dans votre collection.

10 mai

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Cloud & Console)

15 mai