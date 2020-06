Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y, une première bande-annonce présentant la vie sur le campus

Après un teasing en décembre dernier, Level-5 a dévoilé en mars Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu, un RPG basé sur l'anime spin-off actuellement diffusé au Japon et qui nous plonge dans le quotidien de Jinpei Jiba, un élève de l'Académie Y et possesseur de la YSP Watch. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et nous avons eu droit à un spot TV à retrouver en fin d'article et de nouveaux détails sur le modèle économique du jeu, entre autres. Et pour bien commencer le mois de juin, le studio a partagé une première bande-annonce nous montrant tout ce qui fera le sel de cette nouvelle aventure.

Déjà, Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y opère un changement d'esthétique bien reconnaissable des précédents titres principaux avec des personnages SD, qui se baladeront dans l'immense cité faisant office de campus, composée de bien des bâtiments allant de la piscine aux salles de classe en passant par les boutiques. Notre personnage, membre du Club YSP, y fera sa petite vie, entre cours, temps libres et évènements avec nos camarades (confession amoureuse, bagarres entre élèves...) permettant d'obtenir des « Likes! » si nous choisissons d'y prendre part et d'en venir à bout, modifiant petit à petit le comportement des PNJ. L'exploration de donjons et autres lieux secrets jouera également un rôle majeur, avec tout un tas de mystères à découvrir et de défis à relever, notamment en nous transformant en Kengo Benimaru, le héros Yo-kai. Les affrontements se feront d'ailleurs en public, alors il faudra gagner avec style pour plaire aux spectateurs en utilisant les bonnes techniques.

Contrairement aux précédents épisodes, Level-5 a pensé ce nouveau jeu pour qu'il soit mis à jour régulièrement avec un patch mensuel gratuit, permettant d'ajouter progressivement de nouvelles manières de jouer. Il sera uniquement en solo à son lancement, mais un mode multijoueur est prévu par la suite. Avec un tel modèle de suivi, Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y ne paraîtra qu'en dématérialisé, la question d'une sortie physique par la suite étant à l'étude.

Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu est attendu cet été au Japon sur PS4 et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver de nouveaux visuels en page suivante.