15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu de survie enneigé offert pour le jour #3 !

Epic Games offre chaque jour des jeux PC pour fêter Noël, un nouveau titre est offert toutes les 24h, et après Cities: Skyline et Oddworld: New 'n' Tasty!, place au jeu #3 qui est, comme de nombreux joueurs l'avaient deviné avec l'image teaser, The Long Dark, un jeu de survie dans la neige.

Pour le télécharger gratuitement, ça se passe directement sur l'Epic Games Store, et comme à chaque fois, vous avez jusqu'à demain, 17h00, il ne faut pas traîner !

The Long Dark The Long Dark est une expérience contemplative de survie et d'exploration qui défie les joueurs solos de réfléchir par eux-mêmes alors qu'ils explorent de vastes étendues sauvages et glacées à la suite d'une catastrophe géomagnétique. Il n'y a pas de zombies ici. Juste vous, le froid, et tous les dangers que Mère Nature a en réserve.

L'EGS partage également une image teaser afin de deviner le prochain jeu qui sera offert pour les fêtes, avec ici un carré, semblable à ceux composant les sols des jeux de stratégie... comme Defense Grid ? La réponse sera donnée demain, à 17h00.

