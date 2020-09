24H sur GAMERGEN.COM : du neuf pour Monster Hunter World, la MAJ de Call of Duty, et période de sortie du prochain DLC de Dragon Ball Z: Kakarot

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 28 septembre 2020 ?

Capcom a partagé une vidéo pour la cinquième mise à jour gratuit de Monster Hunter World: Iceborne, et a annoncé une collaboration avec Universal Studios Japan. À côté de cela, la mise à jour pour la Saison 6 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone est disponible sur PS4, et un point a été fait sur le prochain DLC de Dragon Ball Z: Kakarot.

Dans le reste de l'actualité, Genshin Impact a été exhibé dans une bande-annonce de lancement, nous en avons appris un peu plus sur le stockage de la Xbox Series X, le rappeur Travis Scott aurait déjà la PS5, le mode Zombie de Call of Duty: Black Ops Cold War sera prochainement révélé, selon certains journalistes, la Xbox Series X est « la Xbox la plus silencieuse » de l'histoire, une roadmap des contenus de Captain Tsubasa: Rise of New Champions a été dévoilée.

