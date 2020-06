24H sur GAMERGEN.COM : le patch de Dragon Ball Z: Kakarot, les nouveautés dans GTA Online, et Cyberpunk 2077 retardé

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce jeudi 18 juin 2020 ?

Avis aux possesseurs de Dragon Ball Z: Kakarot, une mise à jour 1.20 est disponible. À côté de cela, nous avons fait un point sur les nouveautés du moment dans GTA Online, et Cyberpunk 2077 a (encore) été repoussé.

Dans le reste de l'actualité, Pathway est gratuit cette semaine sur l'Epic Games Store, de nouvelles informations de Marvel's Spider-Man ont été partagées, des goodies The Last of Us Part II ont été annoncés, deux images d'Horizon Forbidden West ont été diffusées, plus d'une heure de gameplay de Baldur's Gate 3 est disponible, des sets LEGO Star Wars : La Saga Skywalker ont été annoncés, Mafia II: Defitinive Edition a eu droit à un patch 1.02, et The Witcher: Wild Hunt est offert sur GOG, si vous le possédez ailleurs.

Pour finir, ne loupez pas la petite news insolite concernant The Last of Us Part II.