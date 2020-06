GTA Online : véhicules gratuits et récompenses triplées pour la semaine Excès de Vitesse

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans GTA Online, et c'est bien pour ça que la communauté est toujours aussi nombreuse. En attendant la version PS5 en 2021, le jeu continue de voir son contenu varier de manière hebdomadaire sur PC, PS4 et Xbox One. Place à la semaine Excès de Vitesse du 18 au 25 juin, avec notamment des récompenses doublées en Courses d'Ultralègères et même triplées en Courses en Parachute.

Si vous aimez les choses gratuites, vous pouvez débloquer sans frais un tee-shirt Coil USA, et surtout quatre véhicules : la BF Raptor, la Principe Nemesis, la Shitzu Hakuchou et le Nagasaki Blazer Hot Rod. Et il y a comme toujours un bolide spécial à décrocher via la roue de la fortune et quelques promotions, notamment sur les bureaux et marchandises spéciales.

Semaine Excès de vitesse : récompenses doublées dans les courses d'ultralégères Amis piétons, attention aux pertes de pneus et aux morceaux de châssis volants, aux sportifs du dimanche qui déboîtent de nulle part et aux têtes brûlées roulant à leur vitesse terminale : c'est la semaine Excès de vitesse dans le sud de San Andreas. Les Épreuves de courses d'ultralégères rapportent des récompenses doublées à tous les pilotes intrépides jusqu'au 24 juin. Prenez les commandes d'un missile terrestre et tentez de le manœuvrer dans un virage en épingle à une vitesse vertigineuse. Récompenses triplées dans les courses en parachute Si vous êtes du genre à planer au-dessus d'adversaires frustrés tout en réalisant des cascades invraisemblables, sachez que toutes les courses en parachute rapportent triple. Ou alors, apportez votre contribution à l'industrie criminelle : les salaires des partenaires et des gardes du corps sont multipliés par trois, tandis que les missions et défis de gros bonnets octroient des GTA$ et RP doublés. Tee-shirt Coil USA Jouez à GTA Online à tout moment d'ici le 24 juin pour récupérer le t-shirt Coil USA, et ainsi déclarer votre flamme à l'Amérique et à votre véhicule hybride électrique. Roue de la Fortune Enfilez la combinaison de course la plus moulante qui soit et marchez fièrement jusqu'à la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel. En plus de GTA$, de vêtements, de RP et de toutes sortes de récompenses mystère, vous aurez une chance de remporter l'Ocelot R88, idéale pour vous déguiser en pilote de course et enfreindre le code de la route. Et c'est sans risques, promis. Promotions Au-delà des circuits, des concessionnaires de l'agglomération de Los Santos sont en train de liquider une partie des véhicules les plus exceptionnels et dangereux de leur inventaire, histoire de semer un peu la zizanie. De plus, des véhicules, des propriétés, des rénovations et des options de personnalisation sont aussi en promotion. Véhicules gratuits La BF Raptor

La Principe Nemesis

La Shitzu Hakuchou

Le Nagasaki Blazer Hot Rod Promotions sur des véhicules -40 % sur la Vapid Flash GT

-40 % sur l'Itali GTB

-40 % sur la Coil Rocket Voltic

-35 % sur l'Ocelot Stromberg

-40 % sur les bureaux

Maze Bank, branche ouest



Centre financier Arcadius



Lombank, branche ouest



Maze Bank Tower

-30 %

Options de personnalisation des bureaux



Intérieurs, changement de nom d'organisation, coffre-fort, armurerie et logements

-50 %

Grands entrepôts de marchandises spéciales



Grossiste en mobilier, arrière-salle Vinewood West, usine Xero Gas, dépôt logistique, entrepôt Bilgeco, entrepôt Walker & Sons, entrepôts Cypress, entrepôt Darnell Bros