Aliens: Fireteam Elite, microtransactions, upgrade, configurations, mises à jour saisonnières, les développeurs livrent quelques détails

Dans quelques jours sortira sur ordinateurs et consoles de salon Aliens: Fireteam Elite, un jeu de tir coopératif inspiré des films de la 20th Century Fox où une escouade de Marines devra faire face à des hordes de Xenomorphes. Avant le lancement, Cold Iron Studios fait le point et partage quelques informations intéressantes.

Matt Highison, fondateur de Cold Iron Studios et directeur créatif d'Aliens: Fireteam Elite, dévoile que pour 39,99 €, vous aurez droit au jeu de base, mais également à des mises à jour saisonnières gratuites. Les joueurs pourront également obtenir une upgrade gratuite pour passer des versions PS4 à PS5 ou Xbox One à Xbox Series X|S pour en profiter en 4K et à 60 fps, le titre sera aussi bien jouable en coopération à trois joueurs en ligne qu'en solo hors ligne, et aucune lootbox ni microtransaction pay to win ne seront proposées. Attendez-vous tout de même à des achats in-game, mais pour des éléments cosmétiques uniquement, comme ceux rajoutés en bonus de précommande ou avec la Deluxe Edition. Mais surtout, Matt Highison rappelle qu'Aliens: Fireteam Elite permettra de tirer dans la gueule des Xenomorphes et de se moquer de ses amis qui seront touchés par l'acide, et ça, ça n'a pas de prix.

Enfin, les développeurs ont dévoilé les configurations requises pour faire tourner le jeu sur PC, les voici :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 Processeur AMD Athlon X4 950

ou

Intel i5-2500K AMD Ryzen 5 1600AF

ou

Intel i5-7400 Carte graphique AMD R9 285 (4 Go)

ou

NVIDIA GTX 760 (4 Go) AMD RX 480 (8 Go)

ou

NVIDIA GTX 1060 (6 Go) Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM DirectX Version 11 Réseau Connexion internet haut débit Espace disque 30 Go d'espace disque disponible Carte son Carte son compatible avec DirectX 11 Notes supplémentaires Réglages graphiques au minimum, résolution d'écran de 1920x1080, moyenne de 30 fps. Réglages graphiques haut, résolution d'écran de 1920x1080, moyenne de 60 fps.



La date de sortie d'Aliens: Fireteam Elite est fixée au 24 août 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.