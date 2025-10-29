Amazon Games licencie et réduit la voilure sur les MMO, quel avenir pour New World et Le Seigneur des Anneaux ?

Amazon tente depuis plusieurs années déjà de s'imposer comme un studio sérieux dans le paysage vidéoludique. Il a déjà édité de gros MMORPG comme Lost Ark, avant de développer lui-même New World : Aeternum, un titre lancé en 2021. Encore plus ambitieux, Amazon Games avait annoncé un MMO sur Le Seigneur des Anneaux, en partenariat avec Embracer Group.

Amazon licencie et s'éloigne des MMO





Bloomberg rapporte qu'Amazon va licencier 14 000 membres du personnel et sa division Gaming n'est pas épargnée. Sans entrer dans les détails du nombre d'emplois supprimés dans ce secteur, une note interne évoque tout de même des « réductions d'effectifs importantes » dans les bureaux d'Irvine et de San Diego, ainsi que dans la division d'édition. Amazon Games veut réduire son implication dans les jeux vidéo à gros budgets, notamment les MMO. Le studio va tout de même s'impliquer dans d'autres jeux, il vient d'organiser une alpha fermée de March of Giants et éditera le prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics, ainsi que le premier jeu de course de Maverick Games, fondé par d'anciens développeurs de Forza Horizon.

New World : Aeternum abandonné





Amazon Games va donc faire une croix sur les MMO, au grand dam des joueurs. Si le studio n'a rien confirmé pour le moment, l'avenir du jeu massivement multijoueur Le Seigneur des Anneaux semble fortement compromis (pour le plus grand plaisir de The Lord of the Rings Online (LOTRO)). Cependant, concernant New World : Aeternum, les choses sont claires : le MMORPG n'aura plus de mise à jour de contenu. Dans un communiqué publié sur le site officiel du jeu, les développeurs expliquent que « la saison 10 récemment lancée et la mise à jour de Havrenuit représentent le contenu final qui sortira pour New World sur PC et consoles ». Le studio explique que la monnaie du jeu reste disponible qu'il est même possible d'acheter le jeu. Enfin, « les serveurs resteront en ligne jusqu'en 2026 ». En 2027, c'est une autre histoire...

Si l'aventure vous tente malgré tout cela, New World : Aeternum est vendu 59,99 € sur Amazon évidemment.